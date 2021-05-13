Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:57

Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini Ziyaret Etti

Bayram namazını Söğütlü Camii’nde kılan Vali Aydın Baruş, namaz sonrası şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Vali Aydın Baruş bayram namazı sonrasında beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen şehitlikteki ziyarette İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Şehitlerimizin kabirlerine gül bırakan Vali Aydın Baruş, şehitlikte ziyarette bulunan şehit aileleri ile sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Vali Baruş şehitlik ziyaretinin ardından, Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı, Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ile polis ve jandarma yol uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek görevi başında bulunan polis ve jandarma görevlilerinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerde Vali Aydın Baruş’a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz eşlik ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri 7/24 Görev Başında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri 7/24 Görev...
MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı...
Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu
Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı
Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram Sonuna Kadar Devam Edecek Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram...
AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
MASKİ, Bayramda İş Başında MASKİ, Bayramda İş Başında
Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj...
MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor
Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak
Yukarı Çık

banner737

banner716

Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette...

Haberi Oku