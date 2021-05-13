Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş bayram namazı sonrasında beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen şehitlikteki ziyarette İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Şehitlerimizin kabirlerine gül bırakan Vali Aydın Baruş, şehitlikte ziyarette bulunan şehit aileleri ile sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Vali Baruş şehitlik ziyaretinin ardından, Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı, Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ile polis ve jandarma yol uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek görevi başında bulunan polis ve jandarma görevlilerinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerde Vali Aydın Baruş’a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz eşlik ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)