Vali Baruş Selçuklu Ortaokulunu ve Niyazi Mısri İlkokulunu Ziyaret Etti

İlk olarak Selçuklu Ortaokulunu ziyaret eden Vali Baruş’u burada Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı karşıladı. Milli Eğitim Müdürü Tatlı’dan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle deprem ve deprem tedbirleri konusunda sohbet etti. Hafize Özal Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerinin daha iyi koşullarda sağlanması için gerekli atölyelerin hazırlanması konusunda ilgililere talimat verdi.

Selçuklu Ortaokulunu ziyaretinin ardından Niyazi Mısri İlkokulunu ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay karşıladı. Milli Eğitim Müdürü Tatlı ve okul müdüründen okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Vali Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiklerini kaydetti. Sözlerinin devamında afet döneminde yaşanan sıkıntıların bir an önce atlatılması, çocuklarımızın geleceğe yönelik eğitimlerinin daha iyi olması için daha gayretli ve özverili çalışılması gerektiğini söyledi. Öğretmen ve velilerin uyumunun önemine değinen Vali Baruş, öğrencilerinizle güler yüzlü, tatlı dilli ve şefkatle iyi bir iletişim kurduğunuz takdirde başarı seviyeleri yükselir” dedi. Ayrıca Selçuklu Ortaokulu öğrencilerinin okula ulaşım sıkıntısı yaşadığını öğrenen Vali Baruş, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya sorunun çözülmesi talimatını verdi. Vali Baruş, öğrencilere kitap hediye ederek okullardan ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)