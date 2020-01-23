Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2020 Perşembe 14:50

Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Valisi Aydın Baruş, bölgenin en kapsamlı Yaşam Merkezi olan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte bölgenin en yeni, en kapsamlı en modern Sosyal Yaşam Merkezi olan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. 7’den 77’ye herkese hizmet veren Yaşam Merkezi’nde ki çalışmalar hakkında genel bir bilgi alan Vali Baruş ve Başkan Güder, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen Yaşam Merkezi’ne övgüler yağdıran Vali Baruş, çok nezih ve temiz bir mekanın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirildiğinin altını çizdi.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİ’MİZE EN İYİ HİZMETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın Valimiz Aydın Baruş ile vatandaşlarımızın Sportif faaliyetlerini yapabilecekleri ve Eylül ayında faaliyete giren Sosyal Yaşam Merkezimizi gezdik. Battalgazi Sosyal Yaşam spor merkezimiz 20 bin metre kare kapalı alana sahip, içinde erkeklere ve bayanlara özel iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunmakta. Çocuklarımızın yüzebileceği mini havuzlarımız var. Burada yüzmenin haricinde birçok sportif alanda aktivite yapılmakta. Bunlardan bir tanesi Fitness salonları, gençlerin ve bayanlarımızın aerobik yapabileceği alanlarımız ile birlikte çocuklarımızın jimnastik yapabileceği alanlar mevcut. Spor merkezimizde aynı anda 500 kişi farklı alanlarda spor yapabiliyor. Biz, bu mekânı Battalgazi’mize kazandırırken, özellikle bu bölgede böyle kapsamlı bir sosyal tesisin olmayışını göz önüne alarak, bölgemizde yaşayan insanların sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için ihtiyaçlarını gidermek adına bu tesisimizi Battalgazi’mize kazandırmış olduk. 800 civarında kayıtlı üyemiz var. Bu üyelerimize burada en iyi hizmeti veremeye çalışıyoruz. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalarımız ile burada öğrencilerimize Resim, Müzik ve farklı kurslarla eğitim veriyoruz. Bizlere bugün eşlik eden sayın Valimiz Aydın Baruş’a emeğinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

VALİ BARUŞ: “BATTALGAZİ İLÇESİ ÇOK ŞANSLI BİR İLÇE”

‘Çok nezih ve temiz bir mekan. Belediyemize ait bu mekanı görmekten dolayı oldukça memnun kaldım’ diyen Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi ilçemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Belediye Başkanımız Osman Güder ile küçük bir gezide bulunduk. Battalgazi ilçemize çok güzel bir yaşam merkezi kazandırılmıştı. Eylül ayında hizmete açılmış ve o günden beri de vatandaşımız tarafından teveccüh görerek, faaliyetinearalıksız şekilde devam ediyor. Yaşam Merkezi’ni gezdik ve gördük. Çok nezih ve temiz bir mekan olmuş. Vatandaşlarımızın maddi olarak da çok rahat bir şekilde karşılayabileceği bir aidat sistemi şeklinde burada bütün yediden yetmişe, çocukluk çağından gençliğe yaşlılarımıza kadar insanlarımızın istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Gerek yüzme havuzları, gerek Fitness salonları, gerek kafeterya imkanları, gerekse gençlerimizin, çocuklarımızın sanatsal ve sportif alanda istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir yaşam merkezi olmuş. Yoğun şehirleşme ile birlikte insanlar yaşadıkları konutlarda sıkılıyorlar. İnsanımız bu tür alanlara ihtiyaç duyuyor. Böyle merkezlerin oluşturulması, modern şehirlerin oluşturulması anlamında da oldukça önemli. Bu anlamda Battalgazi ilçemizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımıza sordum bu tesislerden en az bin 500’e kadar düzenli bir üyelik sistemi ile istifade etme imkanı var. Çok güzel bir imkan veadeta hayran kaldım. Böyle mekanların oluşturulması, şehrimize kazandırılması çok önemli. Bu mekanları görmekten dolayı oldukça memnun kaldım. Bu anlamda Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü...
100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk 100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla...
Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor” Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden...
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti
MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız...
Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla Yâd Ediyoruz” Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet...
Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır” Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”
Yukarı Çık
banner687
banner691

Çalık’tan esnaf ziyareti
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kasap Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir...

Haberi Oku