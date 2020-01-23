Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte bölgenin en yeni, en kapsamlı en modern Sosyal Yaşam Merkezi olan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. 7’den 77’ye herkese hizmet veren Yaşam Merkezi’nde ki çalışmalar hakkında genel bir bilgi alan Vali Baruş ve Başkan Güder, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen Yaşam Merkezi’ne övgüler yağdıran Vali Baruş, çok nezih ve temiz bir mekanın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirildiğinin altını çizdi.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİ’MİZE EN İYİ HİZMETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın Valimiz Aydın Baruş ile vatandaşlarımızın Sportif faaliyetlerini yapabilecekleri ve Eylül ayında faaliyete giren Sosyal Yaşam Merkezimizi gezdik. Battalgazi Sosyal Yaşam spor merkezimiz 20 bin metre kare kapalı alana sahip, içinde erkeklere ve bayanlara özel iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunmakta. Çocuklarımızın yüzebileceği mini havuzlarımız var. Burada yüzmenin haricinde birçok sportif alanda aktivite yapılmakta. Bunlardan bir tanesi Fitness salonları, gençlerin ve bayanlarımızın aerobik yapabileceği alanlarımız ile birlikte çocuklarımızın jimnastik yapabileceği alanlar mevcut. Spor merkezimizde aynı anda 500 kişi farklı alanlarda spor yapabiliyor. Biz, bu mekânı Battalgazi’mize kazandırırken, özellikle bu bölgede böyle kapsamlı bir sosyal tesisin olmayışını göz önüne alarak, bölgemizde yaşayan insanların sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için ihtiyaçlarını gidermek adına bu tesisimizi Battalgazi’mize kazandırmış olduk. 800 civarında kayıtlı üyemiz var. Bu üyelerimize burada en iyi hizmeti veremeye çalışıyoruz. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalarımız ile burada öğrencilerimize Resim, Müzik ve farklı kurslarla eğitim veriyoruz. Bizlere bugün eşlik eden sayın Valimiz Aydın Baruş’a emeğinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

VALİ BARUŞ: “BATTALGAZİ İLÇESİ ÇOK ŞANSLI BİR İLÇE”

‘Çok nezih ve temiz bir mekan. Belediyemize ait bu mekanı görmekten dolayı oldukça memnun kaldım’ diyen Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi ilçemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Belediye Başkanımız Osman Güder ile küçük bir gezide bulunduk. Battalgazi ilçemize çok güzel bir yaşam merkezi kazandırılmıştı. Eylül ayında hizmete açılmış ve o günden beri de vatandaşımız tarafından teveccüh görerek, faaliyetinearalıksız şekilde devam ediyor. Yaşam Merkezi’ni gezdik ve gördük. Çok nezih ve temiz bir mekan olmuş. Vatandaşlarımızın maddi olarak da çok rahat bir şekilde karşılayabileceği bir aidat sistemi şeklinde burada bütün yediden yetmişe, çocukluk çağından gençliğe yaşlılarımıza kadar insanlarımızın istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Gerek yüzme havuzları, gerek Fitness salonları, gerek kafeterya imkanları, gerekse gençlerimizin, çocuklarımızın sanatsal ve sportif alanda istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir yaşam merkezi olmuş. Yoğun şehirleşme ile birlikte insanlar yaşadıkları konutlarda sıkılıyorlar. İnsanımız bu tür alanlara ihtiyaç duyuyor. Böyle merkezlerin oluşturulması, modern şehirlerin oluşturulması anlamında da oldukça önemli. Bu anlamda Battalgazi ilçemizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımıza sordum bu tesislerden en az bin 500’e kadar düzenli bir üyelik sistemi ile istifade etme imkanı var. Çok güzel bir imkan veadeta hayran kaldım. Böyle mekanların oluşturulması, şehrimize kazandırılması çok önemli. Bu mekanları görmekten dolayı oldukça memnun kaldım. Bu anlamda Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)