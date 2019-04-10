Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:24

Vali Baruş, Sultansuyu TİGEM’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, Sultansuyu TİGEM'de İncelemelerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malatya Valisi Aydın Baruş’u, Akçadağ Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmeleri (TİGEM) Müdürü Ahmet Karakeçe ve personeli karşıladı. 

Vali Aydın Baruş’un incelemeleri esnasında Sultansuyu Tarım İşletmeleri (TİGEM) Müdürü Karakeçe işletme ile ilgili verdiği bilgilerde “Akçadağ ilçesinde, 1865'te 27 bin dönüm araziye "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan ve 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletmenin, 1984'ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürdüğünü. Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarına uygun bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmede safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkân sağlanarak tay üretimi yapıldığını ifade etti.

Vali Baruş, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Karakeçe’ye ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbaba ‘‘Malatya’da Kuvvetli Deprem Bekleniyor’’ Ağbaba ‘‘Malatya’da Kuvvetli Deprem Bekleniyor’’
MASKİ’den Pütürge’nin 3 Mahallesine Sulama Kanalı MASKİ’den Pütürge’nin 3 Mahallesine Sulama...
MHP’den Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyareti MHP’den Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Stantlar Açıldı Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Stantlar Açıldı
Başkan Gürkan'dan Vali Baruş'a Nezaket Ziyareti Başkan Gürkan'dan Vali Baruş'a Nezaket...
Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Ağbaba ‘‘Malatya’da Kuvvetli Deprem Bekleniyor’’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; Türkiye’nin yüzde 92’sinin deprem tehlikesi altında olduğunu...

Haberi Oku