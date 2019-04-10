Vali Baruş, Sultansuyu TİGEM’de İncelemelerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş’u, Akçadağ Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmeleri (TİGEM) Müdürü Ahmet Karakeçe ve personeli karşıladı.

Vali Aydın Baruş’un incelemeleri esnasında Sultansuyu Tarım İşletmeleri (TİGEM) Müdürü Karakeçe işletme ile ilgili verdiği bilgilerde “Akçadağ ilçesinde, 1865'te 27 bin dönüm araziye "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan ve 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletmenin, 1984'ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürdüğünü. Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarına uygun bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmede safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkân sağlanarak tay üretimi yapıldığını ifade etti.

Vali Baruş, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Karakeçe’ye ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)