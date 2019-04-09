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09 Nisan 2019 Salı 18:58

Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Sümer İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret Etti
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Okul Müdürü Şükrü Devecioğlu’ndan okulun eğitim durumu ve fiziki yapısı hakkında bilgiler alan Vali Baruş, okulda incelemelerde bulunarak sınıfları gezdi. Sınıf gezileri esnasında 2/A sınıfı öğrencisi Merve Küçükkaya’nın arkadaşları adına Valimize göndermiş olduğu yeni yıl kartpostalını Vali Aydın Baruş sınıfa okuyarak tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, çok kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Öğretmenler ile toplantı odasında bir araya gelen Vali Baruş, bir süre görüşmesinin ardından Sümer Ortaokuluna geçti.

Sümer Ortaokul Müdürü Emine Kılıç tarafından karşılanan Vali Baruş, burada ilk olarak Robotik Kodlama Laboratuvarında öğrencilerin üzerinde çalışmakta oldukları proje çalışmalarını inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden bilgiler alarak bu tür projelerin ülkemiz geleceği için umut verici olduğunu söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Koro çalışması yapan öğrencilerin çalıp söyledikleri ezgileri dinleyen Vali Baruş emek veren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra sınıfları gezen Vali Aydın Baruş öğrenciler ile sohbeti esnasında geleceğe yönelik hayal ve umutlarını sorup bu hayalleri gerçekleştirebilmeleri için çok çalışmalarını tembih etti.

Son olarak okul müdürü Emine Kılıç’tan okulun genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Aydın Baruş buradan ayrıldı.

Okullardaki incelemelerde Vali Aydın Baruş’a İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürleri eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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