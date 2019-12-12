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12 Aralık 2019 Perşembe 14:19

Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde rahatsızlanıp beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Polis Memuru Yunus Erdem Özlüer’i ziyaret ederek doktorlardan durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti
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Vali Aydın Baruş, 9 Aralık günü görevli bulunduğu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde rahatsızlanıp beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Polis Memuru Yunus Erdem Özlüer’i tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Hastanesinde ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve doktorlardan durumu hakkında bilgiler aldı. Durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve haftaya taburcu olması beklenildiğinin bilgileri verildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de Vali Baruş’a eşlik etti. Görev arkadaşlarının da hazır bulunduğu ziyarette Vali Baruş, Polis Memuru Yunus Erdem Özlüer’e geçmiş olsun dileklerini ileterek buradan ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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