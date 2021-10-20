Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri Makamında Kabul Etti

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST’21 kapsamında Turizm Teknolojileri kategorisinde BagTag projesiyle Türkiye İkinciliği ödülünü alan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nuri Yanbay ve başarı elde eden öğrenciler; Nurevşan Binici, İkranur Toptaş, Yunus Emre Kara, Yusuf Özmen ve Sefa Gür, katılım sağladıkları “TEKNOFEST’21 de başarı elde ettikleri BAGTAG projesi ile ilgili bilgiler verdiler.

Vali Aydın Baruş elde etikleri başarıdan ötürü öğretmen ve öğrencileri teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerimizin Malatyamız adına bu tür başarıların altına imza atarak ülkemize faydalı projeler üretmesi bizleri gururlandırıyor dedi.

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 5 öğrencinin yer aldığı Team Anatolia takımı, BAGTAG (çanta etiketi) projesiyle Turizm Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Projenin hayata geçmesiyle havaalanlarında unutulan ve kaybolan bavullar cep telefonuna gelen mesajla kolaylıkla bulunabilecek.