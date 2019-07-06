Vali Baruş Tigem’de İncelemelerde Bulundu

İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe’den işletme ile ilgili bilgiler alan Vali Baruş, ardından İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe ile birlikte Tigem Yeniköy Sığır Yetiştirme Tesislerine geçerek burada incelemelerde bulundu.
Montofon ırkına ait sığırların yetiştirilme aşamalarının, sığırlardan elde edilen sütlerin satışı sağlanarak gelir elde edildiği, sütten kesilen buzağıların ve erkek sığırların satışının da yapıldığı bilgilerini alan Vali Aydın Baruş akabinde çiftlikten ayrıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)