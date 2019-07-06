Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:08

Vali Baruş Tigem’de İncelemelerde Bulundu

Vali Baruş, Sultansuyu Tigem İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Baruş Tigem'de İncelemelerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe’den işletme ile ilgili bilgiler alan Vali Baruş, ardından İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe ile birlikte Tigem Yeniköy Sığır Yetiştirme Tesislerine geçerek burada incelemelerde bulundu. 

Montofon ırkına ait sığırların yetiştirilme aşamalarının, sığırlardan elde edilen sütlerin satışı sağlanarak gelir elde edildiği, sütten kesilen buzağıların ve erkek sığırların satışının da yapıldığı bilgilerini alan Vali Aydın Baruş akabinde çiftlikten ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı
MİŞMİŞPARK Fuar Alanına Otobüs Seferleri Düzenlenmeye Başladı MİŞMİŞPARK Fuar Alanına Otobüs Seferleri Düzenlenmeye...
Vali Baruş, Arapgir İlçesinde Düzenlenen 5. Uluslararası Foto Kampa Ziyarette Bulundu Vali Baruş, Arapgir İlçesinde Düzenlenen 5. Uluslararası...
Milletvekili Çalık’tan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne Ziyaret Milletvekili Çalık’tan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne...
Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenlik Haberlerine Tepki Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenlik Haberlerine...
Yukarı Çık

17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı
17. Uluslararası Kayısı Islahı ve Yetiştiriciliği Sempozyumu 25 ayrı ülkeden akademisyenlerin katılımı...

Haberi Oku