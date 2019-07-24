Vali Baruş, “Tüm Taraftarlarımızı UEFA Eleme Maçına Davet Ediyorum”

Vali Baruş ve Başkan Gürkan’ı tesislere gelişinde yöneticiler ve teknik heyet karşıladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Sportif Direktör Ali Ravcı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular ile bir süre sohbet ettiler.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Spor Takımına moral desteği vermek ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın’a hayırlı olsun demek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Vali Baruş; “Yeni Malatya Sporun takım dayanışmasını takım ruhunu yakalaması profesyonel lig de başarının ön şartlarından biri. Bunu gerçekleştirirsek biz de her zaman destekçisi olacağız çünkü Yeni Malatya Spor markası bizim için, şehir olarak çok önemli. Malatya kendi çapında iyi bir sanayi şehri, ekonomik anlamda hareketli olan bir şehir ama Türkiye’de daha fazla isminin duyulmasını istiyoruz. UEFA Avrupa liginde ön elemelerimiz var. En büyük amacımız gruplara kalmak inşallah başarılı olursa ben bu havayla ligde de çok iyi gideceğine inanıyorum” diyerek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Ardından Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kulüp Yöneticileri ve Büyükşehir Belediye yetkilileri ile Yeni Malatya Stadında incelemelerde bulundu. Alternatif tahliye yolları oluşturulması ve yeşil alanların bakım, onarımı ile ilgili görüş alışverişinin akabinde Vali Baruş yapmış olduğu açıklamada; “Yeni Malatya Sporumuz yarın UEFA Avrupa ligi maçına çıkıyor. Burada Malatya olarak tek yumruk olmak zorundayız çünkü Malatyamızın ismini Avrupa’da duyurmak için buna ihtiyacımız var. Yeni Malatya Spordan son derece umutluyuz. Geçen seneki başarısı bizi bu umuda sevk ediyor. Takımımızın durumunu da gördük. Teknik direktörümüzle görüştük. Şu anda önemli olan bütün Malatyalıların bu maça gerekli ilgiyi göstermesi, onun için bütün taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Yarın saat 20.00’de başlayacak olan maça takımla birlikte tam bir birlik ruhu oluşturursak Malatya Spor çok iyi bir sonuçla rövanş maçına çıkacak. Bundan sonraki eleme turlarını da başarıyla geçecek inşallah ve UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak diye inanıyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)