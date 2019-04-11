Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna Katıldı

İslam ve Yorum III başlığı altında;
- Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu
- Nübüvvet ve Medeniyet
- İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin
- İslami Disiplinler, Bilim ve Medeniyet
Konularının ele alındığı sempozyuma Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İl Müftüsü Ümit Çimen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademik personel ve öğrenciler katıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)