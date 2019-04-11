Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna Katıldı

Konularının ele alındığı sempozyuma Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İl Müftüsü Ümit Çimen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu

Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu

Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu

Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu

Vali Aydın Baruş İnönü Üniversitesi Turgut Özal Konferans salonunda düzenlenen ve 11 Nisan 2019 günü başlatıp iki gün sürecek olan Uluslararası III. Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna katıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.