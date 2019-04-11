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11 Nisan 2019 Perşembe 12:01

Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna Katıldı

Vali Aydın Baruş İnönü Üniversitesi Turgut Özal Konferans salonunda düzenlenen ve 11 Nisan 2019 günü başlatıp iki gün sürecek olan Uluslararası III. Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna katıldı.

Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna Katıldı
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İslam ve Yorum III başlığı altında;

  • Din, Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu
  • Nübüvvet ve Medeniyet
  • İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin
  • İslami Disiplinler, Bilim ve Medeniyet

Konularının ele alındığı sempozyuma Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İl Müftüsü Ümit Çimen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademik personel ve öğrenciler katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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