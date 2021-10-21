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21 Ekim 2021 Perşembe 19:23

Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı

  Vali Aydın Baruş, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Beled…

Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı
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Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı

 

Vali Aydın Baruş, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” konulu panele katıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir başkanlık etti. Panele konuşmacı olarak ise Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak panelist olarak katıldı.

Vali Aydın Baruş panelin açılış konuşmasında, Terörün korku ve şiddet yayarak toplum ve devlet üzerinde baskı oluşturmak hedefinde olduğunu ifade ederek, “Terör, özgür fikir ortamını yok ederek, totaliter bir yönetim anlayışına dayalı politik hedefe ulaşmak anlamında bugün dünyada sorun oluşturan en önemli alanlardan birisi. Siyasi istikrarsızlığa açık olan ülkeler terörün ana hedefi olarak gözükmektedir. Terörün siyasi hedefleri olmakla birlikte iktisadi, toplumsal ve uluslararası alanda da değişik hedefleri olduğunu görüyoruz” dedi.

Uluslararası katılımla ve yüz yüze düzenlenecek olan kongre, 34 oturum ve 164 bildiri sunumu ile gerçekleştirilecek. Kongre, Türkiye’den 52 ayrı üniversite, yurtdışından 12 üniversiteden 204 akademisyenin katılımı ile düzenleniyor. Kongre, 23 Ekim Cumartesi günü Arslantepe Höyüğü, Battalgazi Kervansaray, Lezzet Vadisi, Levent Vadisi ve Somuncu Baba Külliyesi gezisiyle sona erecek.

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