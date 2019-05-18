Vali Baruş'un 19 Mayıs Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı;

"19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin, kendisini bin yıllık yurdu olan Anadolu’dan ebediyen çıkarmak hülyasındaki emperyalist işgal güçlerine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde “Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla kutlu bir kıyama kalktığı ve bağımsızlık ve özgürlük ateşinin yurdun dört bir tarafına yayılmaya başladığı tarihtir.

19 Mayıs, 20’inci yüzyılın başından beri on yıllar süren harplerle yıpranmış, yorgun düşmüş fakat hürriyet ve vatan aşkını daima yüreğinin derinliklerinde yaşatmış olan kadim bir milletin istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı şan ve şeref günüdür.

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu müstesna gün, bağımsızlık ruhumuzun tekrar dirildiği ve Milli Mücadelemizin başladığı tarih olmanın yanında, yüzünü muasır medeniyet ışığına dönmüş yeni nesillerin de ilham kaynağını oluşturan çok önemli bir tarihtir.

19 Mayıs’ın ilham verdiği diriliş ruhuyla birlikte harekete geçen atalarımızın kanları ve canları pahasına kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, sadık emanetçileri ve yılmaz bekçileri olan Türk Gençliğinin azimli, sebatkâr, vefakâr ve cesaretli adımları sayesinde güçlü ve hakkın dünya üzerindeki yılmaz savunucusu lider bir ülke olarak dünya durdukça var olacaktır.

Cumhuriyetimizin emanetçileri olan Türk Gençliğinin, şanlı tarihinden ve atalarının yazdığı destanlardan aldığı feyz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini aydınlık yarınlara taşıyacağına, yıkıcı, bölücü ve istismarcı ihanet şebekelerinin tuzaklarına düşmeyerek kendisine emanet edilen mukaddes değerleri kendisinden sonraki nesle tertemiz teslim edeceğine olan inancımız ve itimadımız tamdır.

Bu minvalde, gençlerimizin eğitimine, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine, hülâsa onların istikbaline yönelik olarak atılan her adım, aslında Güçlü Türkiye’ye yapılan bir yatırım olarak telakki edilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kahraman Silah Arkadaşlarına, vatan toprağına kanını ve bedenini katık etmiş cümle Şehitlerimize Rahmet-i Rahman(cc) niyaz ediyor, Türk Gençliği başta olmak üzere muhterem Malatya halkımızın ve Necip Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."