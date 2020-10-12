Vali Baruş, Uzaktan Eğitime Destek İçin Tablet Dağıttı

Vali Aydın Baruş tarafından 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecine geçtiğimiz bu dönemde, eşi vefat etmiş ailelerin (yetim-öksüz) öğrencilerine uzaktan eğitime destek amacıyla 92 adet tablet ve 3 adet bilgisayar dağıtıldı.

Vali Baruş, uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencileri hanelerinde ziyaret ederek tablet hediye ederken, tablet vermek üzere evlerine gittiği ailelerin genel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakdi yardımda bulunarak, vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını da dinleyip, çözümü için gerekli işlemleri başlattı.

Vali Baruş, “Eğitim öğretimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişebilmeleri için temin ettiğimiz tablet ve bilgisayarları ailelerimize teslim ediyoruz. Öğrencilerimize düşen görev ise derslerini takip etmek ve çok iyi çalışmak. Biz devlet olarak tüm kurumlarımız ile birlikte her zaman vatandaşımızın yanında olarak gerekli desteği vermekteyiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)