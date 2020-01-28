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28 Ocak 2020 Salı 15:33

Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Battalgazi ilçesine bağlı mahalleleri birlikte gezerek, depremde meydana gelen hasarlı binaları yerinde incelediler.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler
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Başkan Gürkan, ayrıca Kale ilçesine bağlı mahalleleri de ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi.

İnceleme gezilerine Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri de eşlik etti.

Muhtar Aytar: Düzyol mahallemizde 45 hanemiz kullanılamaz halde

Battalgazi İlçesi Düzyol Mahallesi Muhtarı Şevket Aytar, “Düzyol Mahallesi olarak 45 hanemiz kullanılamaz halde, mahalleliler olarak komşularımız ve akrabalarımızın yanında kalıyorduk. Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yanımızda olmalarından ve sorunlarımızın çözümünde göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan: Devlet ve millet el ele bu sıkıntıların üstesinde geleceğiz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Sayın Valimiz ile birlikte düzenlediğimiz mahalle gezilerimiz ve incelemeler arasında en fazla hasar gören yerin Düzyol mahallesi olduğunu gördük. Burada yapmış olduğumuz incelemelerde 70 ev içerisinden 45 evin oturulamayacak olduğu ilgili teknik ekiplerimiz tarafında tespit edildi. Sayın Valimiz ile yerinde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda elde ettiğimiz bulguları, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ileteceğiz. Burada yıkılan evlerin olduğu yerlerde yeni yerleşim alanlarının zor olduğunu düşünüyoruz. Mahallenin belirlenecek yeni yerleşim yerine taşınmasını planlıyoruz. Bunların hepsi neticelenir. Önemli ve sevindirici olan depremin çok büyük olmasına rağmen Battalgazi ilçemizde ve Malatya’mızın batısında can kaybının olmamasıdır” dedi.

Başkan Gürkan, “Doğanyol ve Pütürge’de büyük hasarımız var. Doğanyol’da 4 can kaybımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Devlet ve millet el ele bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Güvenimizi yitirmeyelim. Bizim Türk toplumunun temel değeri yardımlaşma ve dayanışmadır. Yapmış olduğumuz incelemelerde bu yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede olduğunu gördük. Bu anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Büyükşehir olarak, bizler de sıcak yemeği ilgili yerlere dağıtıyoruz. Yarından itibaren kumanya şeklinde valiliğimiz ile birlikte ortaklaşa dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu geçici süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Herkese tekrardan geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Vali Baruş: Devlete güveniniz tam ve sağlam olsun

Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi ilçemizin Düzyol mahallesindeyiz. Bu mevki tabii daha önce uğradığımız mahalleler gibi ağır hasar alan mahallelerimizden, özellikle Bulutlu mahallesi ile burası hem toplu yerleşimin birlikte olması hem de binaların çok yakın olması nedeniyle yıkım daha fazla olmuş, ağır hasar durumu daha fazla, 74 haneden 45’inin hasarlı olması bunu gösteriyor.

Evlerin yaklaşık yüzde 60’ı kullanılamaz hale gelmiş, şu anda komşuları ile dayanışma halinde evi sağlam olanlarda kalıyorlar. Kaymakamlığımıza talimat verdik, bu akşam itibariyle artık çadır ihtiyaçları kalmayacak şekilde ulaştıracaklar. Vatandaşlarımızın kendileri uygun yerlerde bahçelerde çadırlarını kurarak en azından belli bir süre endişeden uzak geceleme suretiyle bu tehlikeyi bertaraf etme yoluna gidecekler. Diğer taraftan köydeki evlerin birbirine yakın olması ve yeterli alanın olmaması buraya tekrar aynı yapıların yerine köyün yapılması sağlıklı olmayacak. Köyümüzü dolayısıyla başka yere taşımamız gerekiyor. Muhtarımızın belirtmiş olduğu alana bakacağız. Battalgazi Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile planlayarak yeni bir köy kurulmasını sağlayacağız. Oradaki yapıları artık devlet yapacak vatandaşlarımıza, yine hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde Sayın Bakanlarımızın açıklamasını yaptığı maddi yardımları ulaştıracağız. Banka hesaplarına yatıracağız. Acil ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer taraftan Büyükşehir Belediyemiz sıcak yemek veriyor. Yarından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğümüzün sağlamış olduğu kumanyaları da peyder pey göndereceğiz. Önemli olan bu zor günleri el ele birlikte birbirimizle dayanışma içerisinde atlatmamız, devlete güveniniz sağlam ve tam olsun, kalbimiz gönlümüz sizlerle. İnşallah dayanışma halinde bu süreci atlatacağız. Hepinize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardında yeni yapılacak yerleşim yeri gezilerek, incelemelerde bulunuldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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