Vali Baruş ve Başkan Gürkan, Kale ilçesine bağlı mahalleleri gezdiler

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Kale ilçesine bağlı mahalleleri birlikte gezerek, depremde meydana gelen hasarlı binaları yerinde incelediler.

Kale ilçesine bağlı Akuşağı, Gülenköy, Kara Hüseyin, Karağaç, Uyanık, Uzun Hüseyin, Yenidamlar mahallelerini ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinlediler.

Başkan Gürkan: Yaraları en hızlı şekilde sarmaya çalışıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Sayın Valimiz ile birlikte düzenlediğimiz mahalle gezilerimiz ve incelemelerimiz devam ediyor. Bugünde Kale İlçemizde ağır hasar gören Gülenköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Kara Hüseyin, Uzun Hüseyin, Uyanık mahallerinde hemşerilerimizin yanında olup, incelemelerde bulunduk. Burada yapmış olduğumuz incelemelerde depremde evlerin gördüğü hasarları tespit ettik. Depremin olduğu andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Kale İlçemizde de Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve muhtarlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Kale ilçemizde depremde yıkılan evleri hep birlikte gezerek, yerinde incelemeler yaptık. Gerekli talimatları ilgili arkadaşlarımıza ilettik. Deprem sonrası tespit çalışmalarımız devam ediyor. Önemli ve sevindirici olan depremin çok büyük olmasına rağmen Kale ilçemizde can kaybının yaşanmamış olmamasıdır” dedi.

Başkan Gürkan, “Devletimiz ile milletimiz birlikte bu sıkıntıları hep birlikte atlatmaya ve yaraları en hızlı şekilde sarmaya devam edeceğiz. Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde olduğu gibi Kale ilçemizde de birlik, beraberlik ve dayanışma üst seviyede devam ediyor. Bu anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)