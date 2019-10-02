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02 Ekim 2019 Çarşamba 18:35

Vali Baruş "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliğine" Katıldı

Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliğine" katıldı.

Vali Baruş 'Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliğine' Katıldı
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Doğa Cadde AVM önünde gerçekleşen programa Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kamu Kurum Müdürleri, STK'lar, engelliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca "Yaya Öncelikli Yıl "olarak ilan edildiğini söyleyerek" Her yıl binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bu trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın bir kısmı da yaylalarımız. İçişleri Bakanlığımız trafik kazalarında yayaların hayatını kaybetmelerine dikkati çekmek için 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik" yılı olarak ilan etti. Bu çerçevede "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla önemli bir kampanya başlattı. Bugün de Türkiye genelinde 81 ilde olduğu gibi ilimizde de "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" sloganıyla toplumumuzun, insanımızın ve öğrencilerimizin yaya güvenliğinin önemine dikkatini çekmek için böyle bir program düzenlendi. Bu programın düzenlemesinin amacı hem çocuklarımızın hem gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmaları hem de sürücülerimizin bu konuda duyarlılığını arttırmak. Proje kapsamında 55'i okul önlerinde olmak üzere 94 noktada uygulama gerçekleştiriliyor. İlimizde bin 100 civarında emniyet personelimiz bu organizasyona iştirak ediyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Baruş ve beraberindekiler yaya geçitlerinden geçti. Ardından sürücü ve yayalara yaya önceliğiyle ilgili broşürler dağıttılar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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