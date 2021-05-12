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12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:43

Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş 24 Ocak tarihinde Elazığ Sivrice merkezli depremde hasar görmesinin ardından tadilata alınan Yeni (Teze) Hacı Yusuf Taş Cami’de incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Yeni Cami'de İncelemelerde Bulundu
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Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın da eşlik ettiği incelemede Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilat ile ilgili bilgileri yüklenici firma yetkililerinden aldı.

Yüklenici firma yetkilileri depremin akabinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunca tadilat ilgili projelerinin kabul edildiğini, yasal itiraz süreçlerinin beklenilmesinin ardından 12 Ekim 2020 tarihinde ivedilikle tadilat işlemlerine başlayabildiklerini söylediler. Ara vermeden çalışarak Yeni (Teze) Cami’nin güvenilir bir şekilde ibadete açılmasını planladıklarını ifade eden yetkililer, çabalarının Cami’nin tarihi dokusuna en küçük zarar vermeden aslını koruyarak güçlendirilmiş onarım yapmaktır, dediler.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Yeni (Teze) Hacı Yusuf Taş Cami’nin Malatya için, Malatya Kültürü ve tarihi için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ayrıca Cami’nin en kısa sürede halkımızın ibadetini gerçekleştirebileceği noktaya getirilmesini arzu ettiğini belirten Vali Baruş, firma yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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