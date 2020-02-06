Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

24 Ocak 2020 Elazığ İli sivrice merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Haktan sonsuz rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “ Bu depremden özellikle Doğanyol İlçemiz, Pütürge İlçemiz, Kale İlçemiz, Battalgazi ilçemiz ve Yeşilyurt ilçemizin bir bölümü olumsuz etkilendi. Vatandaşlarımızın oturduğu binalarda, çalıştığı işyerlerinde, okullarda, kamu binalarında hasarlar oluştu. Yeşilyurt ilçemizde yıkılan bina olmadı. Acil boşaltılacak bir binamız da yok ama ağır hasar gören konutlarımız, işyerlerimiz var” dedi.

Devletimizin Bütün Olanakları Depremden Etkilenen Vatandaşlarımızın Hizmetine Koşmak İçin Cansiperane Çalışıyor

“Deprem olduğu andan itibaren devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz büyük bir süratle harekete geçti. İlk deprem gecesi İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız Doğanyol ilçemize geldiler. Hemen ertesi günüde Sayın Cumhurbaşkanımız Doğanyol İlçemize teşrif ettiler. Devletimizin vatandaşımızın her zaman, her sıkıntısında yanında olduğunu gösterdiler. O günden bu güne devletimizin bütün olanakları depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine koşmak için cansiperane çalışıyor.

Arkadaşlarımız gece gündüz emek sarf ediyorlar, görevli arkadaşlarımız Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız çalışıyorlar. Bizlerde Malatya olarak depremin başlangıcından itibaren Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve diğer tüm kamu kurumları ile beraber harekete geçtik. Öncelikle acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temini noktasında süratle hareket ettik. Özellikle barınabilecekleri çadırlar ile teçhizatı, içerisindeki ısıtıcısının, battaniyesinin temini noktasında bugün artık ihtiyacımız yok sayılır. Çünkü devletimizin bütün güçleri özellikle kolluk görevlileri jandarmamız, güvenlik korucularımız, AFAD ekiplerimiz sadece çadırları dağıtmakla kalmadı gidip vatandaşlarımızın oturduğu yerde o çadırları tek tek kurdular.

İlimizdeki Hasar Tespiti

İlimiz genelinde bugüne kadar teknik ekiplerimiz tarafından 15033 binada hasar tespiti yapıldı. Buda 32476 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani bağımsız bölüm dediğimiz bir binada 10 daire olabilir 20 daire olabilir sayısının fazla olmasının anlamı bu. Yıkık 332 bina 568 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak 231 bina 485 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2979 bina ve 5858 bağımsız bölüm var. 535 bina orta hasarlı 1307 bağımsız bölüm, 3155 bina az hasarlı 6755 bağımsız bölüm, 6334 bina hasarsız 15310 bağımsız bölüm olarak tespit edildi.

Bu tespitler iki aşamada yapılıyor ilk olarak genel durumun tespiti açısından teknik ekip tarafından ön hasar tespiti yapılıyor, ikinci tespitler kesin hasar tespitidir. Onun için muhtarlarımız mahallelerine teknik ekip geldiğinde öncelikle ağır hasarlı tahmin ettikleri binaları daha sonrada az hasarlı diğer binaları inceletsin.

Yeşilyurt İlçesinde bugüne kadar 247 binada tespit yapıldı. 1828 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yeşilyurt ilçemizde yıkık veya acil yıkılacak binamız yok. Ağır hasarlı 25 bina 241 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Orta hasarlı 14 bina 111 bağımsız bölüm, Az hasarlı 42 bina 379 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 155 bina 1075 bağımsız bölüm hasarsız olduğu tespit edildi.

Yıkılacak ve Taşınacak Okullar

Deprem nedeniyle bazı okullarımızda hasarlar oluştu. Ağır hasarlar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Yeşilyurt ilçemizde Yeşilyurt Ziya Gökalp Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokuluna taşınacak. Yeşilyurt Topsöğüt Ortaokulu, Topsöğüt İlkokuluna taşınacak. Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu, Niyazi Mısri İlkokuluna taşınacak. Sümer İlkokulu, Abdulkadir Eriş İlkokuluna taşınacak. Necatibey Ortaokulu, Nureddin Zengi İlkokuluna taşınacak. Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokuluna taşınacak. Bu okullarımızın yapımı için bir an önce harekete geçeceğiz ”dedi.

Daha sonra muhtarlarımız vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıdan sonra deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam etmek üzere Kongre ve Kültür Merkezinden ayrılan Vali Baruş, Battalgazi İlçesine bağlı Şehit Fevzi, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan ve Orduzu mahalleleri hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş’un inceleme ve ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)