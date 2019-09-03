Vali Baruş, Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu, Hamidiye, Molla Kasım ve Tecde Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, beraberinde Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü ve Mahalli İdareler Müdürü ile birlikte Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu, Hamidiye, Molla Kasım ve Tecde Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

İlk olarak Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu, Hamidiye, Molla Kasım Mahalle muhtarlarına ziyarette bulunan Vali Baruş’u burada Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Kazım Karabekir, Molla Kasım Mahallesi Muhtarı Musa Taşdemir ve azaları karşıladı. Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alan Vali Baruş, daha sonra ilçeyi gezerek vatandaş ve esnaflarla sohbet etti.

Daha sonra Tecde Mahalle Muhtarını ziyaret eden Vali Baruş, Muhtar Ali Yiğit ve azaları ile mahallenin sorunları ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet ederek, mahallenin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, yaptıkları çalışmalardan dolayı Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Topaloğlu, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Karabekir, Molla Kasım Mahallesi Muhtarı Taşdemir ve Tecde Mahalle Muhtarı Yiğit’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Topaloğlu, Karabekir, Taşdemir ve Yiğit mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)