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02 Nisan 2019 Salı 16:39

Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret etti.
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Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Suat Kılıç tarafından karşılanan Vali Baruş, okulu gezerek incelemelerde bulundu.
 
Vali Baruş, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Matbaa, Mobilya ve İç Dekorasyon Tasarımı alanlarında eğitim verilen atölye ve derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.
 
Teknik ve Mesleki Anadolu Liseleri’nin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştirilmesinde Mesleki ve Teknik Liselerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.
 
Vali Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’dan okulun genel durumu ve burada yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra okuldan ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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