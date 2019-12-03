Vali Baruş, Zaviye ve Turgut Özal Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Yeşilyurt İlçesi Zaviye ve Turgut Özal Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi Muhtarı Baki Ulutaş, ve Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz’ı ziyaretlerinde Vali Baruş, Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi noktasında ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Ulutaş ve Yılmaz mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından mahalle esnafını tek tek gezerek ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinlediler.

Vali Baruş ayrıca Turgut Özal Mahallesinde bulunan Sümer Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Akın Köse’den mahallenin asayiş durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Baruş, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)