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18 Aralık 2018 Salı 17:25

Vali Baruş’a 18 Aralık Göçmenler Günü Ziyareti

Vali Aydın Baruş, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla, İlimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Baruş'a 18 Aralık Göçmenler Günü Ziyareti
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İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük ve müdürlük personeli ile Afganistan, Türkmenistan, Pakistan, Suriye, Yemen, İran ve Azerbaycan'dan gelerek, İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencileri makamında kabul eden Vali Baruş’a öğrenciler çiçek takdim ederken Vali Baruş’ da öğrencilere teşekkür etti.
 
 
Vali Aydın Baruş, ilimizde eğitim gören göçmen öğrencilerin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade etti. Ziyaret esnasında Afgan öğrenci, Vali Baruş'a Afgan Geleneksel kıyafeti hediye etti.
 
 
Ziyaretin sonunda öğrencilerin 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nü de kutlayan Vali Baruş, ziyaretleri için tekrar teşekkür ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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