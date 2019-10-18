Vali Baruş’a Muhtarlar Günü Ziyareti

İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Tümay, Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mercan Sarı, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı A. Vahap Ortaç, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek kendilerini böylesine mutlu eden bir günde kabulünden dolayı Vali Baruş’a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Baruş ise “vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanması noktasında ilk kapı olan ve önemli bir sorumluluk üstelenen tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, ülkemize, milletimize, Malatya’mıza, mahallenize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)