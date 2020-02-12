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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:25

Vali Baruş’dan "Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi" Dolaysıyla Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, "13 Şubat Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi" dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Vali Baruş'dan 'Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi' Dolaysıyla Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un "13 Şubat Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi" Kutlama Mesajı;

“Atatürk'ün 89 yıl önce Malatya'yı ziyaretlerine vesile olan demiryolunun Malatya’ya ulaştırılması olmuştur. 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya'nın kadirşinas insanı hem Atatürk'ü ağırlamış hem de demiryoluyla ilk kez tanışmıştır.

Demiryolu ağına son derece kıymet veren Atatürk, demiryollarının memleket için toptan ve tüfekten daha mühim bir unsur olduğunu vurgulamış, "Türk Milleti'nin servet, refah, medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları bu demir yollarda olacaktır" ifadesinde bulunmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Evi Müzesi olarak varlığını idame ettiren dönemin Türk Ocağı binasında halk temsilcilerini kabul etmiş, onlarla Malatya’nın üretim, ihracat ve genel iktisadi faaliyetleri hakkında istişarede bulunmuş, ilin eğitimine ve Millet Mekteplerine dair Vali ve Milli Eğitim Müdüründen bilgiler almıştır. 13 Şubat akşamını Malatya’da geçiren Gazi, ertesi gün yine trenle Malatya’dan ayrılmıştır. 13 Şubat tarihi bu sebeple Malatya için bu kadar anlamlı ve önemli bir gündür.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Atatürk'ün işaret ettiği istikamette hızla büyümesi ve dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmesiyle birlikte Malatya da büyümekte, gelişmekte ve her geçen gün değerine değer katmaktadır. Atatürk'ün "önemli ve feyizli şehir" diye tanımladığı Malatya, Ata'sının bu iltifatına layık olacak şekilde kültür, turizm, sağlık, eğitim, sanayi gibi pek çok alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. İlimizin büyümesi ve gelişmesinden muhterem Malatya Halkı ne kadar gurur duysa haklıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükran duygularımla yâd ediyor, O'na ve Kahraman Silah Arkadaşlarına, geçmişten günümüze bedenini ve ruhunu bu kutlu topraklara ve aziz Milletimize adayan aziz Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden Şanlı Gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, Malatyalı Vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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