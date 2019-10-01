Vali Baruş’dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Beylerbaşı Mahallesi Muhtarı Hasan Arıkan, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel ve Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç’e ziyarette bulunan Vali Baruş, Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür’ün de hazır bulunduğu ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin muhtarlara ilettiği sorunların çözümü için çalışma yapıldığını ifade eden Vali Baruş, "Dile getirilen sorun ve talepleri muhtarlarımız ile birlikte istişare ederek, çözüm için hep birlikte gayret göstereceğiz. Amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Tüm kurumlarımızla bu yönde çalışıyoruz." dedi.

Vali Baruş, ziyaretlerin ardından mahallelerde inceleme yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)