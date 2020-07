Vali Baruş’tan Oda, Birlik ve Derneklere Ziyaret

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak tarihinde ilimizi de olumsuz etkileyen Elazığ depremi ve sonrasında tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen Koronavirüs sürecinde esnafın yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinlemek üzere Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğine ziyarette bulundu.

İlimizdeki kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdüren Vali Baruş, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Burada Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Çiçek’den oda faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Baruş, “Ziraat Odalarının çiftçileri bilinçlendirerek sorunlarının çözümü noktasında her türlü desteği sağlayan stratejik öneme sahip bir kuruluş olduğunu belirtti. Kayısı hasadının başladığı bu günlerde kayısının kalitesi ve durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlayan ilimizdeki tarımsal faaliyetleri önemsiyoruz” dedi.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası ziyaretinin ardından Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odasını ziyaret eden Vali Baruş’u Başkan Mesut İnce ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Odanın sorunları ve talepleri hakkında bilgi veren Başkan İnce, Vali Baruş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Vali Baruş’da, “ Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle sıkıntı yaşayan minibüsçü esnaflarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde kazançlarını sağlaması konusunda çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlerden gelen talepler doğrultusunda üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Son olarak Vali Baruş, Kırmızı Et Üreticileri Birliğini ziyaret ederek Başkan Mehmet Taneli’den 1300 üyesi bulunan birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette yakın tarihte ülkemizde Kurban Bayramının kutlayacağını ifade eden Vali Baruş, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda tedbirin elden bırakılmaması hususunda vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu. Kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için kurban kesimini günlere yayarak yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Vali Baruş, bayrama yakın gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Bilim Kurulu ve gerek Cumhurbaşkanlığı'nın sürecin seyri ve kurban kesimiyle ilgili gerekli açıklamayı yapacağını sözlerine ekledi. Ayrıca Vali Baruş, bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığın gelişmesi için devlet olarak gereken her türlü

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)