Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti

18.04.2017 günü Tunceli ilinde hava muhalefeti nedeniyle helikopter düşmesi sonucu şehit olan Polis Memuru Hasan Yıldırım, 09.01.2021 günü Diyarbakır ili Lice İlçesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Uzm. Çvş. Mehmet Çelik, 13.02.2021 günü Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde şehit olan Jan. Pers. Asts. Çvş. Semih Özbey, 14.04.2021 günü Hakkari ili Şemdinli İlçesinde görev yapmakta iken dereye düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Ramazan Günaydın ve 15 Temmuz 2016 günü Ankara ili Genelkurmay civarı Demokrasi nöbeti sırasında 15 Temmuz akşamı açılan ateş sonucu kurşun isabet etmesi neticesi şehit olan Fuat Bozkurt’un ailelerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş tekrar başsağlığı dileyerek Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler. Şehitlerimizin ailelerine yapılan ziyaretlerde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut hazır bulundular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)