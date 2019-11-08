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08 Kasım 2019 Cuma 12:25

Vali Baruş’un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolaysıyla mesajı yayınladı.

Vali Baruş'un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı; “Aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Kurtuluş Savaşımızın Kahraman Önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü milletçe şükranla yâd ediyoruz.

Her 10 Kasım'da gönlümüzde oluşan hüzne rağmen, O’nun temelini attığı modern Türkiye'nin daha da yükselmesi için çalışıyor olmanın engin huzurunu yaşamakta, Aziz Milletimizin hür, medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idealini idame ettirmenin gururunu taşımakta, bugünün ve geleceğin Güçlü Türkiye'sinin tesisi yolunda azim, cesaret ve kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Türk Milleti olarak Atatürk ve silah arkadaşlarının inanç, cesaret ve Vatan aşkını daima örnek almakta, dün Devletimizin bekası ve Milletimizin istiklâli için ortaya koyduğu “imkânı olan değil imanı olan kazanır” ifadesinde vücut bulan Milli Mücadele ruhunu yüreklerimizde muhafaza etmekteyiz.

Şanlı Gazi'nin, Kahraman Silah Arkadaşlarının ve topyekûn Milletimizin mücadele ruhundan, şerefli tarihimizdeki sayısız örneklerden aldığımız feyz ile içeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde uygulanmaya çalışılan hain planları her ne pahasına olursa olsun bozup tarihin tozlu raflarına kaldıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bedenini ve kanını Vatan toprağına katık eden şan ve şeref abidesi Şehit ve Gazilerimizin mukaddes emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekası uğrunda bizlere düşen en büyük görev, istiklâl ve istikbalimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkmak, yüreklerinde Allah, Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak aşkı taşıyan şuurlu nesiller yetiştirmektir.

İnanıyorum ki, Necip Türk Milleti bu ulvi vazifenin ifasından asla yılmayacak, yorulmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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