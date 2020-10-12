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09 Ocak 2021 Cumartesi 10:39

Vali Baruş’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Vali Baruş'un '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş'un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Kutlama Mesajı,

"10 Ocak 1961 tarihi basın çalışanlarına önemli hakların ve güvencelerin sağlandığı gün olması münasebetiyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilerek tüm basın çalışanları tarafından kutlanmaktadır.

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren medyanın toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır.

Kitlesel iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu 21. yüzyılda basın, insanlara toplumsal olaylardan haber verme ve ihtiyaç duydukları konularda bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yürütmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için çok zor şartlarda çalışan gazetecilerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve kamuoyunun dikkatini toplumsal duyarlılık noktalarına çekmek için verdikleri mücadele takdire şayandır.

Tarafsız ve sağduyulu gazeteciler güçlü basın kuruluşlarının, güçlü basın kuruluşları da demokrasinin sağlam zeminde gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Toplumsal sorunların demokratik zeminlerde tartışılarak süratli bir şekilde çözülmesinde de basın çalışanlarının rolü büyüktür.

Gazetecilerimiz ve medya çalışanları, ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktararak sorunların çözümünde önerileriyle yönetim mekanizmalarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Nitekim, halen birlikte mücadele sergilediğimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasında basın çalışanlarımızın çok önemli katkıları olmaktadır.

Toplumsal hayatımızda çok önemli yeri olan basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tarafsızlık, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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