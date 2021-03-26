Vali Baruş’un “Berat Gecesi” Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş’un ‘Beraat Gecesi’ kutlama mesajı;

“Cenab-ı Hakk'ın (cc) rahmet ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günahlardan kurtuluşa vesile olan Berat Gecesi’ni idrak etmenin engin hazzını ve huzurunu yaşamaktayız.

Berat Gecesi, gerek nefsimizi muhasebeye tabi tutmak, gerek amellerimizi hayra tebdil eylemek ve Cenab-ı Hakk'ın (cc) rahmet ve mağfiretine nail olabilmek bakımından müminler için muazzam fırsatlar sunmaktadır.

Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu kutlu gece, ellerimizi semaya açarak gönülden yakarışlarla günahlarımızın ve hatalarımızın bağışlanması için Yüce Mevla’dan tevbe ve istiğfarda bulunmak için güzel bir vesile olacaktır. Beraat Gecesinin ve Şaban Ayı’nın kalplerimize ilham ettiği manevi huzuru hissederek fakir ve kimsesizler el uzatmak ve onların gönüllerini hoş etmek bu gecenin önemine mana katacak faziletli bir davranış olacaktır.

Muhterem Malatya Halkımızın, Aziz Milletimizin ve İslam Âlemi'nin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mukaddes gecenin İslam Dünyasına huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)