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27 Ekim 2019 Pazar 14:03

Vali Baruş’un Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Vali Baruş'un Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı;

"Kuruluşunun temelinde Milletimizin sarsılmaz iradesi ve Aziz Şehitlerimizin mübarek kanı bulunan Cumhuriyetimizin 96'ıncı yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız.

Türk Milleti’nin, yıllarca süren savaşlardan sonra düştüğü bin bir türlü yokluk ve imkânsızlık içerisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği destansı bir kurtuluş mücadelesi neticesinde kurulan Cumhuriyetimiz, her bir köşesine bin can feda etmeyi göze alan eşsiz bir vatan sevgisinin, haksızlıklar karşısında onurlu duruşun, her türlü esaret altında yaşamayı reddeden bağımsızlık iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden beri bulunduğu zor coğrafyada daima bir istikrar unsuru olmuş, her geçen gün güçlenen demokrasisi ile bölge ve dünya barışına katkıda bulunmuş, haksızlığa ve zulme uğrayan insanlar için emin bir sığınak olmuştur.

Milletimizin çalışma azmi ve gayretinin ülkemizin hayranlık uyandıran potansiyeli ile birleşmesi gücümüze güç katmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almaya başlamış, bölgesinde artık barış ve istikrarın en büyük teminatı olmuştur.

Ancak, Ülkemiz üzerinde art niyetli hesapları olan, gelişmiş, güçlü bir Türkiye’nin varlığından rahatsız olan mihraklar ve onların içimizde yuvalanmış payandaları, bazen alenî bazen de sinsi bir şekilde Milli İrademize, Demokrasimize ve Devletimizin bütünlüğüne kast etmişlerdir.

Ne mutlu ki, dün Kurtuluş Savaşı’nda işgal güçlerine ve bizden görünen hain işbirlikçilerine unutulmaz bir ders veren Aziz Milletimiz, günümüzde terör örgütlerinin karanlık aktörlerine ve figüranlarına da gereken cevabı vererek Cumhuriyetinin ve Milli İrade’nin yanında yer almış, Şanlı Ecdadının mukaddes emanetine sahip çıkmıştır.

Bu nedenle inanıyorum ki, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde olduğu gibi el ele, omuz omuza, canla başla çalışmayı ilke edindiğimiz müddetçe üzerimizde hesap yapmaya hiç kimse cesaret edemeyecektir.

Muhterem Malatyalılar,

Bizim Cumhuriyetimiz, Çanakkale'de bir hilal uğruna güneş misali batan yiğitler, Sarıkamış ayazında kaskatı kesilen canlar, Kurtuluş Savaşı'yla destan yazan kahramanlar tarafından Cumhuru, yani halkı bütün dinamikleriyle kucaklayan bir hoşgörü üzerine bina edilmiştir.

Türk Milleti’nin her ferdi Devletimizin bekası, Milletimizin refahı, Cumhuriyetimizin inkişafı için vazifesini en iyi şekilde yerine getirmekle mükelleftir. Muasır medeniyete giden yolun, birlik ve beraberliğimizi her şart altında muhafaza etmekten, mukaddes değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmaktan, ülkemizin kalkınması için yılmadan çalışarak vatandaşlık görevimizi layıkıyla yerine getirmemizden geçtiği asla unutulmamalıdır.

Millet olarak sahip olduğumuz en değerli varlığımız olan Cumhuriyeti bizlere armağan ve emanet eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, Kahraman Silah Arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi ve Şanlı Gazilerimizi bu vesileyle rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Muhterem Halkımızın ve Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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