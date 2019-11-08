Vali Baruş’un Mevlid Kandili Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş’un Mevlid Kandili Tebrik Mesajı; “İki Cihan Serveri Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in dünyayı teşrif ettiği, Allah’ın affı ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günahlardan kurtuluşa vesile olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin engin mutluluk ve huzurunu yaşamaktayız.

Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu kutlu günde ve rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek saatlerde elleri semaya açarak Yüce Allah(cc)’tan af ve mağfiret dilemek, manevi lezzetlerden doyasıya istifade etmek, muhtaçlara el uzatmak inananlar için ulvi bir vazifedir.

Muhterem Malatya Halkımızın, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah(cc)’tan rahmet, mağfiret, bereket, sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)