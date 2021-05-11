Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un Ramazan Bayramı Mesajı;

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız, manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan Ayı’nı daha idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen ve toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramlar; insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının içtenlikle dile getirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile bakma tevazuunu gösterdiği müstesna günlerdir.

Maruz kaldığımız salgın tehlikesine karşı alınan önlemler nedeniyle komşularımızı, yakınlarımızı ve büyüklerimizi ziyaret edemeyecek olmamız Ramazan Bayramı sevincimizi gölgelese de, onlarla birlikte gelecek bayramlara sağlıklı bir ortamda ulaşma umudu bizlere teselli kaynağı olacaktır.

Fakirlerin doyurulduğu, eş, dost ve akrabanın bir araya gelerek gönüllerin şenlendiği kalabalık iftar sofralarında buluşamamış olsak da salgının önümüze çıkardığı engeller maddi kazancımız üzerinde yoksulların hakkı olan kısmı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamıza engel olmadı. Çünkü biz zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, paylaşmayı ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir milletin mensuplarıyız.

Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek ortak amacımız olmalıdır. Bu günleri fırsat bilerek aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmemiz bayramı hakiki anlamıyla idrak etmemizi sağlayacaktır. Maddi kazanımlarımızı ihtiyacı olanlarla paylaştığımız gibi sevgi, merhamet ve diğerkâmlık gibi yüce hisleri de kardeşlerimizle paylaşma faziletini gösterirsek bayram günlerini tam manasıyla idrak etme mutluluğuna erişebiliriz.

Bu mukaddes günlerde, Şehit Ailelerimizi, Şanlı Gazilerimizi, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesiz kardeşlerimizi hatırlamalı, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını telefonla da olsa hissettirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Ramazan Bayramı vesilesiyle, milletimizin huzur içerisinde yaşaması ve vatanımızın bütünlüğü için görev yaparken hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve yakınlarına bir defa daha şükranlarımı ifade ediyorum.

Saygıdeğer Malatya Halkımız başta olmak üzere Aziz Milletimizin ve bütün İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, Cenab-ı Hak’tan hep birlikte sağlık ve esenlik dolu bir bayram geçirmemizi niyaz ediyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)