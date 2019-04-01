ValiBaruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı;

“Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetinin tüm insanlığı kuşattığı mukaddes vakitlerden birisi de mübarek İsrâ-Miraç Gecesidir.

İnsanlığın kurtuluşu için âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in Yüce Allah’ın İzn-i Keremi ile Mekke’den Mescid-i Aksa’ya intikali demek olan İsrâ ve oradan Huzur-u İlâhi’ye yükselişi olan Miraç, Efendimiz (S.A.V.)’in o mübarek gecede gerçekleşen mucizevi yolculuğunu bizlere hatırlatan eşsiz bir hadisedir.

Miraç, aynı zamanda her bir Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O’nun İlahî teveccühüne mazhar olabilme anlamlarını içeren müstesna bir gecedir.

Müminlerin miracı olan beş vakit namaz da bu ulvi gecede farz kılınmış ve Rabbimiz, biz kullarına namaz vesilesi ile miracın manevi nimetlerine vasıl olma imkânını lütfetmiştir.

Bu kutlu gece, her türlü kötülükten arınmak, insanlığın yararına değerler üretmek, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, ilahi emirlere teslimiyet göstermek ve manevi mertebelere erişebilmek için bütün inananlara engin fırsatlar sunmaktadır.

Bu manada her Müslümanın üzerine düşen, Miracın ruhu, manası, hikmeti ve cihanşümul mesajları üzerinde yeniden düşünmek ve hayatına çekidüzen vermektir.

Bu duygu ve düşüncelerle muhterem Malatya halkının, Aziz Milletimizin ve bütün İslâm Âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gecenin tüm insanlığın kurtuluş, huzur ve barışına vesile olmasını dua ve niyaz ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)