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27 Aralık 2019 Cuma 16:39

Vatandaşı Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 5 şüpheli şahısı yakaladı, bunlardan 2’si tutuklandı.

Vatandaşı Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı
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İlimiz dahilin de şüpheli numaralardan aramak suretiyle kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan (4) şüpheli şahıs, mağdur vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak suretiyle ikamette bulunan (50 EURO) (1200 TL) para, (20 gram bilezik), (iki adet altın kolye), (iki adet altın bileklik), (4 çift altın küpe), (3 adet küpe) ve (3 çeyrek altını) poşete koydurarak belirtilen noktaya bıraktırmak suretiyle vatandaşlarımızı dolandırmışlardır. Konu ile ilgili olarak ekiplerimizce yapılan çalışmalarda;

Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen (4) şüpheli şahıs yakalanmış şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise (künye, iki çift küpe, 3 adet gremse, 3 adet çeyrek altın, iki adet bileklik, iki adet kolye, 50 Euro ve 1200TL) para teslim alınmış ve müştekilere teslim edilmiştir.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen (4) şüpheli şahıstan (2) şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken (2) şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu olayı organize eden şüphelinin Şanlıurfa ilinde ikamet eden A.D. isimli şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüpheli şahıs saklandığı noktada 26.12.2019 günü suçta kullandığı 4 adet CD, 12 Flaş Bellek ve 1 Adet Cep Telefonu ile birlikte yakalanarak ilimize getirilmiş, hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte 27.12.2019 günü Adli Mercilere sevk edilen şüpheli hakkında adli Kontrol Tedbirine hükmedilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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