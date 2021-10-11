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11 Ekim 2021 Pazartesi 17:37

Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden Çok Memnun

  Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı olma imkanı sağlayan evde bakım h…

Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden Çok Memnun
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Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden Çok Memnun

 

Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı olma imkanı sağlayan evde bakım hizmetinden çok memnun.

Sosyal projelere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü ve birçok kesim tarafından büyük takdir toplayan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmetinden ihtiyaç duyan vatandaşlarda çok memnun.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin evlerinde yapıldığını dile getirdi.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise böyle bir uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ederek, kendileri için büyük bir sorunun Adıyaman Belediyesi tarafından halledildiğini dile getirdiler.

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