Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapmış olduğu açıklama da; “Yolların açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Vali Baruş ise Basın mensuplarının; yoğun kar yağışı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sormuş oldukları sorulara hitaben; “Yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Dün itibariyle şehirlerarası yollarımızda bazı problemler oluştu. Özellikle geç saatlerde saat 02.00 civarında Doğanşehir yolu üzerinde aşırı buzlanma ve kamyon trafiğinin yoğun olması nedeniyle yaklaşık bir saat civarına trafiğe kapattık. Daha sonra yapılan tuzlama çalışmaları neticesinde bende bizzat takip ettim yerinde yolu trafiğe açtık. Şu anda şehirlerarası yollarımızdan Doğanşehir yolumuz, Adıyaman yolumuz halen trafiği işler durumunda ancak kontrollü olarak veriliyor. Özellikle ağır vasıta kamyonların yokuşlarda kayması nedeniyle Karayolları ekipleri nezaretinde trafiğe alınıyor. Darende yolu da şu anda kapalı durumda Ankara yolumuz ancak kısa süre içerisinde açılmasını bekliyoruz. Hekimhan, Sivas yolunda herhangi bir problem yok, ulaşım devam ediyor. Elazığ yolu da aynı şekilde trafiğe açık. Pütürge yolumuzu da kar yağışı olması sebebiyle bir süre tamamen kapatmıştık. Şu anda kamyonlar ve ağır vasıtalar dışında tek yönlü olarak açık. Adıyaman Sincik yolumuz halen kapalı. Çelikhan yolumuz kapalı. Yoğun kar yağışı birçok mahallemizi olumsuz etkiledi ve şu anda yolları kapalı durumda tabi sayı her dakika değişiyor. 717 mahallemizden 500 civarında mahallemizin yolu kapalı.

Buradan vatandaşlarımıza ricamız çok zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar, özellikle şehirlerarası yollara çıkmasınlar. Kar lastiği olmadan ve gerektiğinde zincir tertibatı olmadan yollara çıkmasınlar. Diğer taraftan Sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok. Şu anda Kara Havacılıkta acil vakalara karşı bir helikopteri hazır tutuyoruz. Diğer temel hizmetler bakımından herhangi bir sıkıntımız yok.

Okullarımızı bugün tatil etmiştik. Yoğun kar yağışı halen devam ediyor, gece saatlerinde de buzlanma bekleniyor. Bunu da göz önüne alarak bir değerlendirme yapacağız yarın için okullarımızdaki durumu ile ilgili. Akşam saatlerinde okulların tatil olup olmaması ile ilgili bir açıklama yapacağız.

Bu çalışmalarda görev yapan arkadaşlarımız gerçekten fedakârane çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz aynı zamanda diğer kamu kurumlarımızdan DSİ, Orman İşletme Müdürlüğünden greyder takviyesi de aldık. Onlarda çalışmalara katılıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı bu akşam itibarıyla büyük oranda aşarız. Meteorolojik tahminlerini Valilik sitemizden açıklıyor, duyuruyoruz lütfen vatandaşlarımız takip etsinler, ona göre trafiğe çıksınlar. Çünkü kendi can ve mal güvenlikleri açısından bu hususlara uymaları çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)