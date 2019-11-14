Vefa Konağı’nda Sağlık Semineri

“Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma” üst başlığıyla çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında son olarak sağlık alanında bir program yapıldı. “Hipertansiyon” konulu semineri, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Neşe Karakaş sundu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.