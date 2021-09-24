Yazıhan Mahalle Muhtarlarıyla toplantı

Toplantıya, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, MHP Yazıhan İlçe Başkanı Hasan Basri Kaya, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Hakan Demir, Yazıhan Belediyesi Meclis Üyeleri ve Yazıhan Mahalle Muhtarları katıldı.

YAZIHAN ÇOK ŞANSLI BİR İLÇEMİZ

Toplantıda konuşan AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, “Yazıhan çok şanslı bir ilçemiz. Muhtarlar, Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyelerimizle her daim istişare halindeyiz. MASKİ Genel Müdürlüğü görevinde de deneyim ve tecrübeleriyle bizlere katkı sunacağını biliyoruz. Yol Altyapı Daire Başkanı Hakan Demir Başkanımızla da istişare halinde olup, deneyimlerinden faydalanacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi. MHP Yazıhan İlçe Başkanı Hasan Basri Kaya ise, istişare toplantılarının önemine değinerek, Yazıhan’a yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Bugün Yazıhan’ın mahalle muhtarları, meclis üyeleri ile ilçemizin su, kanalizasyon ve yollarıyla ilgili problemleri istişare ediyoruz. Toplantımız çok verimli geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Yol Altyapı Daire Başkanlığı’nın koordineli bir şekilde çalışması bizi memnun ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a sağlamış olduğu imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ

Devam eden çalışmaların tamamlanması için çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hayırlı işlere başlayacağız. Bugün ki programda konuştuğumuz yolların devam eden çalışmalarını hızlıca tamamlayacağız. Talepler doğrultusunda 2022 yılı programımızı hazırlıyoruz. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

HİZMETLERİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gerek altyapı gerekse üstyapıda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise, “Gerçekleştirilen toplantılarla istek ve talepleri ilk ağızdan dinleyip çözüm üretilmesi noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Yazıhan’ın içme suyu, kanalizasyon altyapısı ve yolları ile ilgili bütün eksiklerini tamamlamak. Kısa vadeli olan işler için hemen çalışmalar başlatacağız. Büyük yatırımlar için Yatırım Daire Başkanlığımızın hazırladığı projeleri hayata geçireceğiz. Sizlerle beraber hareket edersek ilçemizin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kaçak su kullanımının önüne geçmek içinde sizlere büyük görev düşüyor. Kaçak su kullananları tespit edip müdahale etmemize yardımcı olmanızı istiyoruz. MASKİ olarak rutini bozup, her gün zihnimizi yenileyerek işlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bir ilçede çalışmamız devam ederken diğer çalışmalarımızı ihmal etmeyeceğiz. Sahada aktif ve canlı olacağız. Malatya’mızın daha modern ve yaşanılabilir bir kent olması için 7/24 ilkesini esas alıyoruz” dedi.