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14 Ekim 2019 Pazartesi 14:45

Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski SSK Hastanesi’nin karşısında bulunan Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde yapımına devam edilen ‘İtfaiye Merkezi’nin inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor
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Malatya’nın geneline hizmet vermekte olan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından olası yangın ve afetlere anında müdahale edebilmek amacıyla 229 personelle 1 merkez ve 18 şube olmak üzere toplam 19 noktada 51 müdahale aracıyla 7/24 hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hem araç bakımından hem de idari bina bakımından daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni itfaiye binasının inşaatı hızla yükseliyor.

Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.

2020 yılında teslim edilecek

İtfaiye binasının son durumu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yeni İtfaiye Binası Birinci kısımda, Karkas taşıyıcı sistem tamamlandı. Bodrum ve zemin kat duvar sıvası imalatları bitti. 1. Kat duvara başlanıldı.

İkinci kısımda ise, Karkas taşıyıcı sistem tamamlandı. Bodrum, zemin ve 1. Kat duvar imalatları bitti. Sıva işlemleri devam ediyor. Dış cephe sıvasına başlanıldı. Elektrik ve mekanik tesisatlar devam ediyor. Fiziki olarak elektrik ve mekanik tesisatlar devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 55 seviyesinde iş devam etmektedir.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra müdahale amirliği garajının kazısına ve çevre duvarı saha tanzimlerine başlanılacak” bilgilerine yer verildi.

2020 yılında tamamlanması planlanan modern itfaiye binası bittiğinde, itfaiye personelinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, 8 peronluk garajın yanında, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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