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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:47

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Muhammet Gündüz görevine başladı.

Yeni jandarma komutanı göreve başladı
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Kastamonu Tosya Karabey Jandarma Karakol Komutanlığı´nda görevli Jandarma Teğmen Muhammet Gündüz Darende İlçe Jandarma Komutanlığına atandı.

1989 yılında Kahramanmaraş´ta dünyaya gelen Jandarma Astsubay, Meslek Yüksekokulu´ndan 2010 yılında mezun oldu. Astsubay rütbesiyle sırasıyla Manisa ve Diyarbakır´da görev yapan ve 2017 yılında Kastamonu Karabey Jandarma Karakol Komutanlığı´nda görev yaparken subaylık sınavını kazanan Gündüz, Ankara´da 1 yıl subay okulunda eğitim alarak, 2018 yılında jandarma ve sahil güvenlik akademisindenTeğmen olarak mezun oldu. Teğmen Gündüz, 2018 Ağustos atamalarıyla Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirildi

.Evli ve 1 çocuk babası Gündüz, spor branşlarına meraklı ve orta derecede İngilizce biliyor.



İHA
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