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17 Şubat 2020 Pazartesi 16:28

Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi şehir kimliğine uygun, vizyon projeleri arasında yer alan Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleri için ilk adımı attı.

Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, projelerin tanıtımını yaptı. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bazı stk temsilcileri katıldılar.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentlerin kültürü, tarihi mirası, yaşam ve ticaret merkezlerinin korunup, gelişimlerini sürdürülebilir halde olması için çağın gerektiği vizyona sahip olması gerektiğini söyledi.

Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, “Şire Pazarı Malatya’nın kangren olmuş yarası gibi, keza Buğday Pazarıda öyle.Yıllar önce zamanın usul ve esaslara göre yapılmış merkezler. Bu merkezlerde işi olanlar, ticaret yapan insanlar şuan ki halinden çok mustaripler. Temizin, düzenin, tertibin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. Bizim şehrimizde ticaretin kalbinin attığı yerlerin,izbe ve kötü durumdan kurtarılması gerekli. Fiziki yetersizlikleri farklı sorunlara sebebiyet veriyor. Bu merkezlerde ticaret yapan insanlarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Güvenlik, hijyen, iş ve işlerin yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkıyor. Doğru mekânlar içinde bu problemler yaşanmıyor. Göreve gelir gelmezde buralarla ilgili olarak kişiler, kurumlar, odalarla görüşmeler yaptık. Hambalı, Temizlikçisi, tuvaletçisi, nakliyatçısı, esnafı, işçisi, ziyaretçisi, kantarcısıyla tek tek görüşerek, artı ve eksilerini masaya serdik. Yeni projelerde bu eksende oluşturuldu. Proje sunumunu yapıyoruz fakat eksik kalan yönler olabilir. Biz her düşüncenin her fikrin bizim için önemli olduğunu biliyoruz. Malatya hepimizin, yapacağımız her işte ortak aklı kullanıyoruz” dedi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından, Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projelerinin tanıtımı yapıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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