Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2020 Perşembe 17:33

Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesine ihracatçılardan tam not

Malatya Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesinin tanıtım programında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kayısı ihracatçıları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesine ihracatçılardan tam not
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeni Şire ve Buğday Pazarlarının Projesinin tanıtım sunumu Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şirket Genel Müdürleri, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan (MTB), meclis üyeleri ve kayısı ihracatçıları katıldı.

Başkan Gürkan: Geçmişi geleceğe taşımamız gerekir

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızın lokomotifi kayısımızın değerli ihracatçılarımız hepiniz programımıza hoş geldiniz. Malatya tarihin derinliklerine gittiğimizde insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehirdir. Geçmişte burada yaşayan insanlar, insanlık medeniyetine yol vermişlerdir. İnsanlık ticaretine, ekonomisine ve insanlığın geliştirdiği teknolojiye yön vermişlerdir. Tarihteki ilk kılıçta Malatya’dadır. Bu bize bir sorumluluk ve yükümlülük getirir. Geçmişi geleceğe taşımamız gerekir.” dedi.

İnsanın kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma karşı görevleri olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Bizlerde geçmişten, günümüze ve ileriye yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kayısı Malatya için çok önemli bir değer, ama kayısıyı çeşitlendirememişiz ve katma değerini artıramamışız. Biz bu işe girdik ‘bazıları burada rant mı var’ dedi. Bizim olduğumuz yerde milletin menfaati vardır, milletin yararı vardır. İkinci, üçüncü şahıslara çıkar diye bir şey söz konusu olmamıştır, olmayacaktır. Biz böyle şeylere müsaade etmeyiz. Buradaki amacımız da niyetimiz de halisinedir. Biz burada onur duyacağımız bir fiziki mekânı Malatya’ya kazandırmak istiyoruz.

Yeni bir sayfa açacağız

Şire pazarındaki olumsuzluklar Malatya’nın sadece kayısı ekonomisini değil bütün ekonomisini geriye götürüyor. Artık yeni bir sayfa açacağız. Biz belediye olarak burada bir kar elde etme peşinde değiliz. Biz projeyi yaptırırken gelecek 100 yılın ihtiyaçlarına cevap verecek bir proje olmasını istedik. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Bu projede bütün dükkânlar meydana bakacak ve hiç kimsenin dükkânı geride kalmayacak. Yerleri en verimli şekilde kullandık. Buranın bir girişi ve bir çıkışı olacak bu çok önemli. En önemlisi temiz olacak. Bu nihai proje değil elbette paydaşlardan gelen geri dönüşleri de değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından, yeni yapılacak olan Şire ve Buğday Pazarlarının projesinin sunumu yapıldı. Sunumun ardından programa katılan kayısı ihracatçıları da yapılacak proje ile ilgili duygu düşünce ve görüşlerini sunarak, projeye tam not verdikleri ifade ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Vatandaşın Yanında Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde...
Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı
MTÜ’de “Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim” konulu Konferans düzenlendi MTÜ’de “Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim”...
MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor
Başkan Gürkan, “Yaşlılarımıza Her Zaman Minnet Ve Şükran Duyuyoruz” Başkan Gürkan, “Yaşlılarımıza Her Zaman Minnet...
Vali Baruş Selçuklu Ortaokulunu ve Niyazi Mısri İlkokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş Selçuklu Ortaokulunu ve Niyazi Mısri...
Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir” Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir”
Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi
Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda...
Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Anlatıldı Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler...
Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı
Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı Mahalle Yolu Kalmadı Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı...
Başkan Gürkan’dan MHP’ye İadeyi Ziyaret Başkan Gürkan’dan MHP’ye İadeyi Ziyaret
Çalık’tan Malatya OSB yatırımları açıklaması Çalık’tan Malatya OSB yatırımları açıklaması
Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de...
Yukarı Çık
banner687

Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde...
Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla vatandaşların...

Haberi Oku