Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesine ihracatçılardan tam not

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeni Şire ve Buğday Pazarlarının Projesinin tanıtım sunumu Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şirket Genel Müdürleri, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan (MTB), meclis üyeleri ve kayısı ihracatçıları katıldı.

Başkan Gürkan: Geçmişi geleceğe taşımamız gerekir

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızın lokomotifi kayısımızın değerli ihracatçılarımız hepiniz programımıza hoş geldiniz. Malatya tarihin derinliklerine gittiğimizde insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehirdir. Geçmişte burada yaşayan insanlar, insanlık medeniyetine yol vermişlerdir. İnsanlık ticaretine, ekonomisine ve insanlığın geliştirdiği teknolojiye yön vermişlerdir. Tarihteki ilk kılıçta Malatya’dadır. Bu bize bir sorumluluk ve yükümlülük getirir. Geçmişi geleceğe taşımamız gerekir.” dedi.

İnsanın kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma karşı görevleri olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Bizlerde geçmişten, günümüze ve ileriye yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kayısı Malatya için çok önemli bir değer, ama kayısıyı çeşitlendirememişiz ve katma değerini artıramamışız. Biz bu işe girdik ‘bazıları burada rant mı var’ dedi. Bizim olduğumuz yerde milletin menfaati vardır, milletin yararı vardır. İkinci, üçüncü şahıslara çıkar diye bir şey söz konusu olmamıştır, olmayacaktır. Biz böyle şeylere müsaade etmeyiz. Buradaki amacımız da niyetimiz de halisinedir. Biz burada onur duyacağımız bir fiziki mekânı Malatya’ya kazandırmak istiyoruz.

Yeni bir sayfa açacağız

Şire pazarındaki olumsuzluklar Malatya’nın sadece kayısı ekonomisini değil bütün ekonomisini geriye götürüyor. Artık yeni bir sayfa açacağız. Biz belediye olarak burada bir kar elde etme peşinde değiliz. Biz projeyi yaptırırken gelecek 100 yılın ihtiyaçlarına cevap verecek bir proje olmasını istedik. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Bu projede bütün dükkânlar meydana bakacak ve hiç kimsenin dükkânı geride kalmayacak. Yerleri en verimli şekilde kullandık. Buranın bir girişi ve bir çıkışı olacak bu çok önemli. En önemlisi temiz olacak. Bu nihai proje değil elbette paydaşlardan gelen geri dönüşleri de değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından, yeni yapılacak olan Şire ve Buğday Pazarlarının projesinin sunumu yapıldı. Sunumun ardından programa katılan kayısı ihracatçıları da yapılacak proje ile ilgili duygu düşünce ve görüşlerini sunarak, projeye tam not verdikleri ifade ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)