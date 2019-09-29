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29 Eylül 2019 Pazar 12:57

Yeni yollar açılıyor, yeni kavşaklar yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yolu batı yakasında trafik sirkülasyonunu aza indirecek, trafik akışını rahatlatacak toplam uzunluğu 4.5 kilometre olan yeni yol projesinin 2.5 kilometrelik bölümünü açtı.

Yeni yollar açılıyor, yeni kavşaklar yapılıyor
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Sağlıklı imar yapılanmasının temelini oluşturan yol projelerini Malatya da hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi İstasyon kavşağını-Sivas yoluna bağlayacak 25 metre genişliğinde yol projesinin büyük bölümünü açtı. Yolun 2. Ordu Hava Lojmanları önünden başlayıp, Sivas Karayoluna bağlanan etabı tamamen açıldı.

7 yapı yıkıldı 2.5 kilometrelik hat açıldı

4.5 kilometre uzunluğundaki yeni bağlantı yolunun 2.5 kilometrelik bölümünü açan Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 2 kilometrelik bölümde ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının devam ettiği projede kamulaştırması yapılan 7 yapının da yıkımı yapıldı.

İstasyon kavşağından başlayıp, Yeni Kapalı Spor Salonu, Şeker Fabrikası, Spor ve Yaşam Merkezi, Maşti, Polis Okulu’ndan devam edip, Özhan Sanayi Sitesi arkasından Malatya-Sivas karayoluna bağlanacak olan yol, çevre yolunun batı yakasında bulunan 5 kavşağı rahatlatacak. Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir bağlantı olacak yol projesi, şehrin batı yakasına nefes aldıracak.

Güngör Caddesinde trafik daha düzenli hale geldi

Büyükşehir Belediyesi Güngör Caddesindeki kavşak düzenleme çalışmalarında da sona yaklaştı. 3 kilometre uzunluğundaki Güngör Caddesi Altın Kayısı Bulvarını, Mıhlıdut’a bağlıyor. Tecde’den başlayıp, hava lojmanları kavşağına inen Güngör Caddesinde düzenleme çalışmaları sonrası trafik akışı daha sağlıklı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da devam eden projeleri sık sık yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, İstasyon kavşağını-Sivas yoluna bağlayacak yeni yol projesinin çevre yolu trafiğini rahatlatacağını söyledi.

Belleği olmayan şehrin geleceği ve istikbali olmaz

Yolun hava lojmanları önünden Sivas karayoluna bağlanan bölümün açıldığını belirten Başkan Gürkan, “Yeni yolumuz hummalı bir çalışma var. Bölgede ulaşımın daha sağlıklı yapılmasını sağlayacak. Güngör Caddemizdeki kavşak çalışmalarında da sona yaklaştık. Burada da artık trafik daha sağlıklı akacak. Kavşağımıza Malatya’mızın tarihine ve kültürüne uygun sembol de güzel bir anıt yapacağız. Malatya’mızın belleğinin korunmasından yanayız. Biliyoruz ki belleği olmayan şehrin geleceği ve istikbali olmaz. Bu çalışmaların yanında ayrıca Yakınca da başlayacak alternatif yolu Fahri Kayahan’a, buradan da Toki yoluna akabinde de Güney Kuşak Yoluna bağlayacak yeni bir çalışmamız var. Kuzey ve Güneydeki bu yeni yol projeleri ile şehrin yoğunluğuna girmeden bu yolları kullanarak insanlar rahatlıkla seyahat edebilecekler” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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