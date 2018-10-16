Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:01

Yerli hayvanların korunması çağrısı

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Et Süt Kurumunun 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını, yerli hayvanın daha çok korunması gerektiğini söyledi.

Yerli hayvanların korunması çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Et fiyatlarını değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli” Bildiğiniz gibi et fiyatları da düşüş yaşanmış, karkas et fiyatları serbest piyasada 30 TL den 26 TL’ye kadar düşmüştür. Et Süt Kurumu ithal hayvanı 26 TL, yerli hayvanı ise 28 TL den satıyordu. Üreticiler kesime gelen hayvanların satamıyorlardı. Fırsatçılar da, üreticilerin hayvanlarının daha düşük fiyata nasıl ellerinden alabiliriz hesapları yapıyorlardı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Bülent Tunç ve yönetim Kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığından randevu alarak görüşmeler yapıldı. Bakanımız Bekir Pekdemir’in Malatya’ya gerçekleştirdiği ziyarette de Bakanımıza üreticilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları tekrar dile getirme imkanı bulduk. Malatya’da bir müjde vermesini üreticilerin zor durumda olduğunu yem’in torbasının 2017’de 40 TL iken 2018 de 80 TL yükseldiğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini Sayın bakanımıza aktardık. Bir de işletmelerdeki hayvan sayılarının güncel olmadığını ve çoğu yerli hayvanımızın kulak küpe numarasının olmadığını bundan dolayı üreticilerin mağdur olduğunu söyledik. Bir defaya mahsus küpe affının getirilmesini rica ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemir’ teşekkür eden Tanyeli,” Bakanımız Malatya’ya gelmeden önce, ilimize gelen Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ‘u birliğimizi davet ettik.. Sıkıntılarımızı bir kez de Genel Müdürümüze anlattık. Netice olarak bakanımız üreticilerin sorunlarını bildiğini Malatya’ya boş gelmediğini söyledi. Et süt Kurumu 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Yerli hayvanın daha çok korunması gerektiğini söyledi. Desteklerinde dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku