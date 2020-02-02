Yeşilyurt, Afad’ın Açıkladığı Afet Etkinlik Alanına Dâhil Edildi

TECDE VE MOLLAKASIM MAHALLELERİNDE DETAYLI İNCELEMELER

Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Tecde ve Mollakasım mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlıyla birlikte hasarlı binaları inceleyip vatandaşların taleplerini dinlediler.

“İLÇEMİZİ KARIŞ KARIŞ GEZEREK HASARLI BİNALARI TESPİT EDİYORUZ”

Yeşilyurt’un AFAD’ın açıklamış olduğu afet etkinlik alanına dâhil edildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan, 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ-Malatya Depreminden sonra Yeşilyurt İlçemizde hasarlı binaların tespiti, depremzedelere gıda, çadır ve diğer yardımların ulaştırılması bakımında çok yoğun çalışıyoruz.İlçemiz AFAD’ın afet etkinlik alanına dahil edilmiştir. Sayın Bakanımızın talimatıyla bilindiği üzere İlçe Hükümet Konağımız, Emniyet Binamız, Sümer ve Sanayi Polis Karakollarımızın yıkılıp yeniden yapılması talimatı verilmişti. İlçemizi karış karış gezerek hasarlı binalarda incelemelerde bulunuyoruz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yardımların süratle yerine ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla koordineli çalışarak ilçemizin tüm noktalarında hasar tespit çalışmaları sürmektedir. Bütün hasarlı binalar tespit edilip, mühürlenen binalarla ilgili yıkım süreçlerini başlattık. Tecde ve Mollakasım mahallelerimizde depremden etkilenen bölgelerimizin başında gelmektedir. İlçemizin tüm bölgelerinde depremden sonra oluşan hasarları el ele vererek ortadan kaldıracağız.” dedi.

“MİLLET OLMA ŞUURUYLA HAREKET EDİP, YARALARIMIZI EL BİRLİĞİYLE SARIYORUZ”

Malatya’nın genelinde gezi, gözlem ve incelemelerin devam ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “ İncelemelerimizin ardından depremden ciddi seviyede etkilendiğini yakından gördüğümüz Yeşilyurt İlçemizde yapılan incelemelerin ardından hasarlı binalar tek tek ortaya çıkıyor. Devlet ve millet olarak el ele verip yaralarımızı sarıyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Valilerimiz, Yerel Yönetimlerimiz, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri, Muhtarlarımız ve milletimizle bir bütün halinde başlayan çalışmalar halen devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız hem ilimizi hem de depremden en fazla etkilenen Doğanyol ve Pütürge İlçelerimizi ziyaret ederek acılarımızı paylaştılar ve gerekli talimatları verdiler. Depremden sonra millet olma şuurunu temayüz ettiği bir format içerisinde gerek depremzedelere yardımlar gerekse de hasarlı binaların tespiti, boşaltılması, yıkımı ve konteynırların ve çadırların kurulması işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirmekteyiz. Deprem yaralarının sarılması noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” diye konuştu.

“KİRACILARA 5 BİN TL, EV SAHİPLERİNE 11 BİN TL.YARDIM YAPILACAK, 2.550 KONUT 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK”

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlar çerçevesinde tek bir vatandaşımızın mağdur edilmeden bu afetten çıkması için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı sarf ediyoruz. Malatya’nın tüm bölgelerini tek tek inceleyerek, devlet kurumlarının aktif işlerini yakından takip ediyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz az, orta ve ağır hasarlı ve yıkılmasına karar verilen binalarla ilgili süreci takip ediyor. Yıkılmasına karar verilen binalar tek tek yıkılıyor. Tecde ve Mollakasım mahallelerimizde hasarlı ve yıkılmasına karar verilen binaları inceledik, hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını yerinde öğrendik. Yeşilyurt İlçemize yönelik Sayın Bakanımızın Malatya’ya gelişiyle birlikte özellikle bölgemizin afet kapsamına alınması ve etkinlik alanı olarak ilan edilmesi için taleplerimizi iletmiştik.30 Ocak 2020 tarihi itibariyle Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri, afet kapsamında AFAD’ın açıklamış olduğu etkinlik alanı olarak ilan edilmiştir. Bu ilçelerde ikamet eden hemşerilerimiz depremin ilk yaşandığı bölgelere hangi destek veriliyorsa o desteği alacaktır. Ağır hasarlı binalarımız yıkıldığında yerlerine kalıcı konutlar yapılıp, kentsel dönüşümle evler kazandırılacak olup, TOKİ aracılığıyla da yeni binalarımızı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İki yıl ödemesiz sıfır faizli 20 yıl geri ödemeli olmak üzere vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri, Çevre Ve Şehircilik ile Sağlık Bakanlarımız olmak üzere tüm Bakanlarımıza bu noktada teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımızın talimatları neticesinde buradaki İlçe Hükümet Konağı, Emniyet Binası, Sümer ve Sanayi Karakollarımız yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılacaktır. Bununla birlikte ağır hasarlı oldukları tespit edilip yıkılmalarına karar verilen binalarda oturan hemşerilerimize yardımlar yapılacaktır. Kiracılara 5 Bin TL, ev sahiplerine 11 Bin TL.yardım yapılacak olup, 2.550 adet yeni evimizi de bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. “ dedi.

“AŞIRI KİRA ARTIŞINA YÖNELİK TAKİBATLAR VE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI”

Elazığ ve Malatya’nın büyük bir depremle karşı karşıya kaldığını belirten Vali Aydın Baruş, “ 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binalarda çok önemli hasarlar oluştu, ön hasar tespit çalışmalarına ilk gün itibariyle başladık. Ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle binaları yıkılan vatandaşlarımıza gerekli yardımları başlattık. Nakdi yardımlarımızı üç ilçemizde gerçekleştirdik.Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerimizde evleri yıkılan ve eşyaları göçük altında kalan vatandaşlarımıza hem eşya yardımı hem de kira yardımı yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 3 Milyon TL.civarında yarım gerçekleştirdik.Ön hasar tespit çalışmalarından sonra kesin hasar tespit çalışmalarına başladık.Bugün itibariyle Doğanyol ve Pütürge’de kesin hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz.Kent merkezinde oturan hemşerilerimize kira yardımlarını en kısa sürede ulaştıracağız. Evlerle ilgili tespitler yapılıyor, AFAD’a geliyor burada listeler üzerinde gerekli incelemelerin ardından ev sahiplerine 11 Bin TL, kiracılara ise 5 Bin TL.,yardım yapılacaktır.Başvurular Valilik Binası önünde ki müracaat çadırlarında alınıyor. Ayrıca gidecek hiçbir yeri olmayan, kira yardımı almak istemeyip şu anda geçici barınma merkezi olarak kullandığımız şu anda boş olan konteynır kentte kalmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını da alıyoruz. Konteynır kentte kalan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu müracaatlar Kaymakamlıklarımızda da alınmaktadır. Kent genelinde ağır hasarlı olduğu rapor edilen binalar gerekli önlemlerin alınmasından sonra yıkılıyor.Vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla daire bulmaları içinde Emlakçılar Odası ile görüştük, kesinlikle konuyu takip etmelerini, depremzede vatandaşlarımızın yoğun talebini vesile kılarak aşırı kira artışı talebinde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirttik.Şu anda yaptığımız araştırmalar itibariyle fiyatlarda bir yükselme söz konusu olmadığı yönünde bilgiler geldi, ama konuyu yakından takip ediyoruz.Vatandaşlarımızdan da bu yönde şikayetleri varsa Valiliğimize ve Kaymakamlıklarımıza müracaatta bulunsunlar, haklarını arayalım.Bazı fırsatçıların onların üzerinden kazanç sağlamasına fırsat vermeyelim.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)