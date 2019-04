Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar Mazbatasını Aldı, Görevine Başladı

“HEMŞEHLERİMİZLE EL ELE VEREREK DAHA GÜZEL YARINLARA KAVUŞACAĞIZ”

Malatya Adliye Binasında ki İl Seçim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen törende mazbatasını İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan’dan alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın Batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt’u birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek daha güzel yarınlara kavuşturacaklarını söyledi.

“GİDECEK ÇOK YOLUMUZ, YAPACAK ÇOK HİZMETİMİZ VAR”

‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret’ ile ‘Belediyecilik İşi Gönül İşidir’ diyerek sürdürdükleri seçim çalışmaları sonucunda Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilmenin onuru ve şerefini yaşadığını dile getiren Başkan Çınar, “Kıymetli hemşerilerimizin bize verdikleri görevin ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ düsturunu ön plana koyan hizmet prensibimizin gerekliliklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışacağız, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, sevgi, muhabbet ve hoşgörü ortamı içerisinde ilçemize en güzel hizmetlerin ve yatırımların gelmesi için 7/24 esasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimler sırasında halkımıza vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmek için bugünden itibaren yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza hız vereceğiz. Geride kalan beş yıllık dönemde yaptıklarımız ortada, AK Parti söz verdimi bunu yapar, hayata geçen yatırımlar ve projelerimizde bunun açık bir göstergesidir. Beş yıl önce ne söz verdiysek bunun kat be kat fazlasını hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız beş yıllık dönemde insanı merkeze alan, milli ve manevi değerlerimizi güçlendirecek, toplumun tüm kesimlerine ihtiyaçlarına tam manasıyla karşılık verecek yatırımlarla ilçemizi bütün alanlarda örnek ilçe hüviyetine kavuşturduk. Bugünden sonrada aynı anlayış ve düşünce doğrultusunda bu hizmetlerimizi daha fazla artırarak millete hizmet yolunda yılmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz. ‘Memleket İşi Gönül İşidir’ diyerek başlattığımız hizmet atağımızda ilçemizi her alanda daha iyi noktaya ulaştırmaya ve halkımızın teveccühüne layık olmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz, verilen desteği karşılıksız bırakmayacağız. Gelecek nesillere mutlu ve huzurlu alanlara sahip bir Yeşilyurt emanet etmek için ilçemizin sosyal dokusu, kültürel değerleri, coğrafi yapısı ve tarihine uygun hizmetlerimizin sayısını artırıp, herkesin yaşamaktan keyf alacağı bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmeyi hedefliyoruz. Halkımızın emanetine en güzel şekilde sahip çıkacağız.Güzel ilçemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak ‘insan odaklı’ yatırımlarla büyümesine öncelik tanıyıp, ‘Gönül Belediyeciliği’ esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle de vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt’ ta yaşayan her vatandaşın Belediye Başkanı olarak bugünden itibaren resmen görevimize başlayacağız. Rabbim en güzel ve hayırlı işler yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Milletimize hizmet etmeyi bize bahşeden Yüce Rabbim, çıktığımız bu yolda hepimizin yardımcısı olsun. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Yeşilyurt’u çok daha güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)