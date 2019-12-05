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05 Aralık 2019 Perşembe 15:23

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2019 Yılı Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantıları 2.Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri karara bağlayarak 2019 yılı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2019 Yılı Çalışmalarını Tamamladı
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Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Meclis Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı, açılış ve yoklamanın ardından 03 Aralık 2019 tarihli Aralık Ayı 1 Oturum toplantısına ait meclis karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeret dilekçeleri okunduktan sonra, gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

Yeşilyurt Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi’ndeki kütüphane ile Dilek mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait dükkânların kütüphane olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne devr edilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Hacı Abdi mahallesinde ki eğitim tesis alanının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda anaokulu ve ilkokul alanı fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik İmar Komisyon Raporunu onaylayan Yeşilyurt Belediyesi, dokuz maddenin ise Ocak ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verdi.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI YEDİ OCAK SALI GÜNÜ

2019 yılı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını 07 Ocak 2020 Salı günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

2019 yılı içerisinde gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı Meclis Üyelerine teşekkürlerini sunan Meclis Başkanvekili Naci Şavata, alınan kararların hâyırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi; “2019 yılında meclisimiz 12 oturum, 4 birleşim ve toplam 16 birleşim gerçekleştirerek ilçemizin gelişmesi için 368 adet karar almıştır. Yeşilyurt’umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki yıllarda da aynı şevk ve inançla çalışacağımıza inancımız tamdır. Bu nedenle 2019 yılında ki performansınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Günnur Tabel, ‘5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 85’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Bugün 5 Aralık, biz kadınlar için çok önemli bir gün, çünkü bundan 85 yıl önce 5 Aralık 1934’de Türk Kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı Ulu Önder Atatürk tarafından verildi. Bu tarihten sonra ki ilk seçimde milletvekili seçilen 18 kadın, o dönemki kadın nüfusunun yaklaşık %5’ini temsil ediyordu ve dünyada ikinci sıradaydık. Aradan geçen yaklaşık bir asıra rağmen bırakın birinci olmayı ilk 100 ülke içinde olamadık. Şu meclisimizde bile toplam 37 üyeden yalnız iki kadın üye olmamız, Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz hakkımızı sonsuza kadar koruyup, daha da yükseltme mücadelemizde hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Bu vesile ile bu ve diğer demokratik haklarımızı elde etmemizi sağlayan Ulu Önder Atatürk’e sonsuz minnettarlığımı sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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