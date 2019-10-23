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23 Ekim 2019 Çarşamba 10:53

Yeşilyurt Belediye Personellerinden Örnek Davranış!

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri, Bostanbaşı mahallesindeki temizlik çalışmaları sırasında poşet içinde buldukları 2000 TL’yi paranın sahibi Kiraz Balaban’a teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Yeşilyurt Belediye Personellerinden Örnek Davranış!
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YAŞLI TEYZE’NİN KAYBETTİĞİ 2 BİN TL. BULUNDU VE TESLİM EDİLDİ

Bostanbaşı Mahallesinde ikâmet eden Kiraz Balaban, bankaya para yatırmak için evinden çıktıktan kısa bir süre sonra dinlenmek için banka oturduğu anda içinde 2 bin TL’nin olduğu poşeti burada unuttu. Kısa bir süre sonra poşeti unuttuğunu fark eden yaşlı teyze, Mahalle Muhtarı Faik Özbay’dan yardım istedi. Muhtar Özbay’da mahallede temizlik çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’e ulaşarak unutulan paranın bulunması için yardım etmelerini istedi. İki görevlide temizlik çalışması sırasında buldukları poşeti, Muhtar Faik Özbay ile birlikte Kiraz Balaban’a teslim ettiler.

“MUHTARIMIZA VE TEMİZLİK PERSONELLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yeşilyurt Belediyesi personelleri ile mahalle muhtarına teşekkürlerini sunan Kiraz Balaban, “ Evden çıktıktan sonra yanımda olan poşetimi bir anlık dalgınlıkla unuttum, daha sonra muhtarımızdan yardım istedim. Muhtarımızda Yeşilyurt Belediyesinin Temizlik görevlilerine ulaştı onlarda parayı bulmuşlar, bana teslim ettiler. Muhtarımıza ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE TEŞEKKÜRLER”

Kaybolan poşeti Kiraz Balaban’a teslim eden Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini sunan Mahalle Muhtarı Faik Özbay’da, “ Kiraz Balaban isimli yaşlı teyzemiz evden çıktıktan sonra içinde 2 Bin TL’nin olduğu poşeti kaybettiğini ve bulması için kendisine yardım etmemi istedi. Bende o bölgede temizlik çalışmasını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi personelleriyle irtibata geçtim ve buldukları parayı teyzemize teslim ettik. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’e teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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