Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıköy Mahallesindeki 350 Yıllık Camiyi Restore Ediyor

“350 YILLIK CAMİMİZİ ASLINA UYGUN RESTORE EDİP, İBADETE AÇACAĞIZ”

Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ecdat yadigârı tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ederek Yeşilyurt’un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandırmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Çırmıktı’da ki Kebir Camimizi restore ederek yeniden hizmete açtık, yine bu bölgedeki tarihi tescil evlerimizin restorasyon çalışmalarını sürdürmekteyiz. Aşağıköy mahallemizde 350 yıllık tarihe bir geçmişe sahip, ecdadımızdan bizlere miras olarak bırakılan tarihi camimizin restorasyon çalışmaları ise devam etmektedir. Zamanın şartları ve iklimsel koşullar gibi etkenler dolayı hizmet etme vasfını yitirip, harabe bir görüntüye ulaşan tarihi camimizin içinde ki bu duruma kayıtsız kalmadık. İlgili Bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız yazışmalar ve ön hazırlıklarımızın ardından camimizi aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirip, yeniden ibadete açacağız. Atalarımızdan bize emanet kalan bir değeri daha gelecek nesillere sağlam şekilde bırakmak içinde çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımız buradaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz. Tarihi değerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tür yatırımlar, ilçemizin tarihi ve turistik güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)